Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому США планує евакуацію посольства

Чотири американських та два іракських джерела не уточнили, які саме загрози безпеці стали причиною такого рішення. Однак повідомлення про можливу евакуацію призвели до зростання цін на нафту більш ніж на 4%.

Державний департамент регулярно переглядає розміщення американського персоналу за кордоном, і це рішення було прийняте за підсумками нещодавньої перевірки,

– заявила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

Посадовець Білого дому заявив, що президент США Дональд Трамп знав про цей крок.

Наразі Сполучені Штати мають військову присутність у ключових нафтовидобувних регіонах, з базами в Іраку, Кувейті, Катарі, Бахрейні та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Як повідомив журналістам американський чиновник, міністр оборони США Піт Гегсет дозволив добровільну евакуацію членів сімей військовослужбовців із низки об'єктів на Близькому Сході. Інший чиновник зазначив, що це переважно стосується Бахрейну.