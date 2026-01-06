США могут установить контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы, – Politico
- США рассматривают возможность установления контроля над Гренландией путем политического влияния, а не военного вмешательства.
- Этот шаг может вызвать раскол среди союзников по НАТО и ЕС.
По сообщениям СМИ, такой сценарий считают "реальным и серьезным" ряд экспертов и чиновников. В США серьезно настроены на то, чтобы контролировать остров в ближайшее время.
Белый дом не исключает применения военного вмешательства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.
Когда США могут захватить Гренландию?
По данным журналистов, активизация действий Вашингтона может произойти накануне промежуточных выборов в США в ноябре, а также к 250-й годовщине провозглашения независимости Соединенных Штатов 4 июля.
В то же время по мнению собеседников Politico, США, вероятно, не будут применять прямое военное вмешательство, а сделают ставку на политическую кампанию влияния. В частности, попытки подкупа местных политических элит.
Эксперты предостерегают, что возможное установление контроля над Гренландией способно вызвать серьезный раскол среди союзников по НАТО и ЕС – даже более глубокий, чем вопрос поддержки Украины. При этом Копенгаген, вероятно, не получит такой же международной солидарности как Киев.
Что говорят в Белом доме?
На этом фоне заместитель главы администрации президента США Стивен Миллер заявил, что Вашингтон настаивает на вхождении Гренландии в состав США, как элемента американской системы безопасности.
Он отказался прямо исключить возможность силового сценария, поставив под сомнение законность контроля Дании над островом. Миллер отметил, что позиция о необходимости присоединения Гренландии к США является официальной для нынешней администрации и сохраняется еще со времен предыдущего президентства Дональда Трампа.
Он также заявил, что Соединенные Штаты как ведущая сила НАТО должны обеспечивать безопасность Арктического региона и интересы Альянса, а потому считают Гренландию стратегически необходимой.
Мы – сверхдержава, и при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава,
– сказал он.
Почему США не оставляют попыток контролировать остров?
Еще в 2024 году Дональд Трамп говорил, что Соединенные Штаты могут приобрести Гренландию у Дании. Одной из причин того, почему американский лидер хотел бы иметь остров под своим контролем, предположительно, могут быть наличие там золотых месторождений.
Позже, президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет важное значение для национальной безопасности Америки, потому что возле острова размещено много российских и китайских кораблей. Трамп отметил, что остров важен для обороноспособности США.
Недавнее решение администрации Трампа назначить специального посланника по делам Гренландии вызвало возмущение в Дании. Европейские лидеры заявили об обеспокоенности возможными шагами США в отношении Гренландии, которая входит в состав НАТО. Они призвали Дональда Трампа воздержаться от подобных заявлений и угроз.