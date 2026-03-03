Уже в этом году: где США могут начать новую войну
- Сенатор Линдси Грэм заявил, что после Ирана США могут обратить внимание на Кубу для смены режима.
- Политолог Олег Лесной считает одновременные действия против Ирана и Кубы маловероятными из-за сложности ситуаций.
Сенатор Линдси Грэм публично заявил, что после Ирана следующей целью США является Куба, и что ее режим падет. Смена режима на Кубе может быть выгодной Трампу с электоральной точки зрения из-за большой кубинской диаспоры в США.
Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов объяснил 24 Каналу, что смена режима на Кубе соответствует как стратегическим интересам Вашингтона, так и внутриполитической логике республиканцев.
Чем выгодна Трампу смена власти на Кубе?
Куба десятки лет остается болезненной точкой для США, а Марко Рубио – кубинец по происхождению и человек из ближайшего окружения Трампа – будет активно лоббировать смену режима на острове,
– считает Леонов.
Поэтому операцию считают вполне реальной уже к ноябрю этого года.
В то же время политолог Олег Лесной скептически оценивает перспективу одновременных действий США против Ирана и Кубы, отмечая, что Иран – это государство с собственными ресурсами и баллистикой, которую уже испытали на украинской территории.
По его мнению, браться сразу за 2 серьезные цели – все равно что садиться одновременно за две шахматные доски с сильным соперником. Говорить о Кубе уместно только тогда, когда иранский вопрос уже будет практически решен, но сейчас США, по убеждению Лесного, находятся в начале, а не в завершающей стадии противостояния с Тегераном.
Обратите внимание! Доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий отметил, что США прилагают максимум усилий, чтобы ослабить военный потенциал Ирана, но в то же время подчеркнул, что эта страна большая и имеет значительные ресурсы, ведь ее инфраструктура строилась десятилетиями.
Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?
- Вооруженные силы США и в дальнейшем проводят операцию против Ирана, стартовавшую 28 февраля. За это время американским подразделениям удалось ликвидировать значительную часть иранских систем ПВО, а также позиций для запуска баллистических ракет и беспилотников.
- 2 марта Иран заявил, что во время последней ракетно-дроновой атаки его силы якобы попали в офис премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху и в место пребывания командующего Воздушных сил Израиля, назвав этот удар "сюрпризом".
- Россия, несмотря на стратегическое соглашение, не оказала Ирану ощутимой поддержки, что ставит под сомнение ее надежность как союзника.