Уже в этом году: где США могут начать новую войну

Сенатор Линдси Грэм публично заявил, что после Ирана следующей целью США является Куба, и что ее режим падет. Смена режима на Кубе может быть выгодной Трампу с электоральной точки зрения из-за большой кубинской диаспоры в США.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов объяснил 24 Каналу, что смена режима на Кубе соответствует как стратегическим интересам Вашингтона, так и внутриполитической логике республиканцев.

Чем выгодна Трампу смена власти на Кубе?

Куба десятки лет остается болезненной точкой для США, а Марко Рубио – кубинец по происхождению и человек из ближайшего окружения Трампа – будет активно лоббировать смену режима на острове,

– считает Леонов.

Поэтому операцию считают вполне реальной уже к ноябрю этого года.

В то же время политолог Олег Лесной скептически оценивает перспективу одновременных действий США против Ирана и Кубы, отмечая, что Иран – это государство с собственными ресурсами и баллистикой, которую уже испытали на украинской территории.

По его мнению, браться сразу за 2 серьезные цели – все равно что садиться одновременно за две шахматные доски с сильным соперником. Говорить о Кубе уместно только тогда, когда иранский вопрос уже будет практически решен, но сейчас США, по убеждению Лесного, находятся в начале, а не в завершающей стадии противостояния с Тегераном.

Обратите внимание! Доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий отметил, что США прилагают максимум усилий, чтобы ослабить военный потенциал Ирана, но в то же время подчеркнул, что эта страна большая и имеет значительные ресурсы, ведь ее инфраструктура строилась десятилетиями.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?