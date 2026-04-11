Риск существует: на что может решиться Трамп, чтобы проверить НАТО "на прочность"

Североатлантический альянс сейчас переживает тяжелые испытания, ведь среди его стран-членов существуют серьезные противоречия, которые сейчас трудно преодолеть. Поэтому дальнейшую судьбу НАТО сегодня трудно спрогнозировать.

Политолог Артем Бронжуков в разговоре с 24 Каналом заметил, что Альянс находится сейчас в определенной коме. Более того, на сегодня, наверное, ни один из членов НАТО не может быть уверен в том, что коллективная безопасность существует фактически, а не только юридически, на бумаге.

Смотрите также Трамп планирует вывести войска США из ключевой страны ЕС

Какие нужны шаги для сохранения целостности НАТО?

"Сейчас НАТО имеет огромные проблемы. В частности Дональд Трамп постоянно угрожает выходом из Альянса и давит на союзников. Результат этого все увидели на ярком примере ситуации на Ближнем Востоке", – напомнил он.

Поэтому, по мнению политолога, Трамп может решиться даже на блокирование финансирования НАТО для того, чтобы выйти из него, однако для этого нужно голосование в Конгрессе. Поэтому президенту США, если он хочет делать столь резкие движения, необходимо поторопиться, пока он имеет большинство и в Сенате, и в Палате представителей.

"НАТО переживает период турбулентности из-за президентства Трампа, но одновременно ему нужно усиливаться и реагировать на вызовы. Существует, например, фактор Владимира Путина, который воспользуется ситуацией, чтобы испытать, существует ли коллективная безопасность. Поэтому странам Балтии надо осознать, что эта угроза не является эфемерной – она более чем реальна", – подчеркнул он.

Стоит знать. Дональд Трамп считает причиной начала конфликта между США и НАТО – ситуацию вокруг Гренландии. Еще одним маркером стал отказ европейских стран помочь Трампу на Ближнем Востоке. Партнеры по Альянсу не предоставили США военные базы и воздушное пространство для атак на Иран. Также европейские лидеры отказались направлять свои корабли в Ормузский пролив. К тому же Трамп оскорбительно называл НАТО "бумажным тигром", у которого "нет кораблей" и которого совсем не боится Путин.

Путин, совершив, по мнению политолога, самую большую авантюру в своей жизни, напав на Украину, очень сильно проиграл. И ему для восстановления своего статуса внутри России очень бы помог развал НАТО, это было бы очень ощутимой сатисфакцией для главы Кремля.

Поэтому в этом контексте нужно быть максимально готовым странам-членам НАТО у тому, чтобы усиливаться огромными темпами и главное – инвестировать в Украину. Потому что с одной стороны без нашего лидерства, опыта, технологий, а с другой – с уходом Трампа от принятия решений и неготовности помогать союзникам, представить без Украины Североатлантический альянс на сегодня – нереально,

– объяснил Артем Бронжуков.

Он добавил, что на фоне раскола старого мирового порядка, нужно построить новый блок безопасности, который будет отвечать существующим вызовам, а не формально существовать в памяти европейских политиков, которые очень верили в то, что большой войны на континенте больше никогда не будет.

Какие сейчас отношения между США и НАТО?