Об этом пишет Politico со ссылкой на источники среди европейских чиновников и дипломатов.

Как объединилась Европа из-за гнева Трампа?

По данным издания, в частных разговорах европейские лидеры и чиновники обсуждают, как реагировать на угрозы американского президента относительно возможного выхода США из НАТО, и как действовать, если это все же произойдет.

Агрессивные нападки Дональда Трампа на Великобританию, Испанию, Францию и другие страны свидетельствует о фундаментальной бреши в Альянсе, поэтому некоторые государства обдумывают расширение своих оборонных и безопасностных механизмов.

НАТО парализовано – они даже не могут проводить встречи. Совершенно очевидно, что НАТО уже разваливается. Мы не можем ждать, пока она (Европа – 24 Канал) полностью умрет,

– сказал один из чиновников ЕС, подчеркнув необходимость усиления континента.

На прошлой неделе в Хельсинки по меньшей мере 10 европейских лидеров, в частности Великобритании, Швеции, Финляндии и Норвегии встретились на закрытом ужине, в рамках которого обсудили "ужасное состояние" Североатлантического альянса.

Politico пишет, что стороны приняли решение отказаться от возможного участия в боевых действиях против Ирана, в частности, из-за того, что Персидский залив не имеет ничего общего с НАТО. Впрочем, они поддержали необходимость окончания войны.

Отмечается, что подобный кризис между США и союзниками вызвал в Европе объединяющий эффект. По словам собеседника, страны, которые присутствовали на встрече, всегда были близкими, но сейчас это усилилось.

Подобную позицию разделяют Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва и Нидерланды. По данным журналистов, в международной реакции на войну в Иране поражает объединенность лидеров в отказе направлять свои военные ресурсы.

В чем ошибка США?

Один из дипломатов сказал, что своими высказываниями Дональд Трамп разрушил отношения НАТО, однако объединил Европу. Другой чиновник говорит, что США теперь должны признать собственную ошибку после нападения на Иран.

Соединенные Штаты решили не консультироваться с европейскими союзниками перед началом своей кампании против Ирана. Неудивительно, что некоторые европейские союзники сейчас воздерживаются от использования своих авиабаз – или воздушного пространства, как в случае с Францией,

– отметил генеральный директор Rasmussen Global и бывший директор по планированию политики в НАТО Фабрис Потье.

По его мнению, сейчас американский президент сталкивается с последствиями своего "одностороннего" подхода к началу операции на Ближнем Востоке, которую начал в конце февраля, и тем, что он воспринимал Европу как должное.

Что происходит внутри НАТО?

Чиновники НАТО обеспокоены расколом в Альянсе, и озадачены тем, что США до сих пор не обратились официально с просьбой о помощи в Персидском заливе. В то же время генсек Марк Рютте раскритиковал европейцев.

Один из источников сообщил, что союзники раздражены его политикой отказа от критики США и утверждениями, мол, в НАТО нет проблем, которые свидетельствуют о его намерении избежать внутренней эскалации.

В частных разговорах чиновники признают, что постоянная критика со стороны США наносит вред НАТО. Как только обещание о коллективной обороне ставят под сомнение, Альянс теряет силу сдерживания агрессии России.

В то же время европейцы не знают, как восстановить доверие к НАТО, если "произойдет худшее". Сейчас все чаще рассматривают идею создания или укрепления альтернативных структур, чтобы предотвратить распад.

Каков контекст подобных разговоров?