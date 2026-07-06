В США заявляют, что захват Гренландии – единственный способ устранить угрозы безопасности, – СМИ

В США вновь заговорили о том, чтобы взять Гренландию под свой контроль. В Вашингтоне заявляют, что на данный момент это единственный способ устранить долгосрочные риски для безопасности, связанные с этим арктическим островом, принадлежащим Королевству Дании.

Об этом накануне саммита НАТО в Турции заявил американский высокопоставленный чиновник, сообщает информационное агентство dpa.

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Почему США стремятся к контролю над Гренландией?

Президент США Дональд Трамп ранее открыто угрожал захватить этот стратегически важный остров, покрытый льдом. Такие заявления не только оттолкнули Данию как партнера по НАТО, но и породили сомнения относительно сплоченности крупнейшего в мире военного альянса и взаимной лояльности в его рядах.

Трамп обосновал свои намерения тем, что датская территория иначе не будет защищена от России и Китая, поэтому представляет угрозу для интересов безопасности США.

Мы по-прежнему считаем, что это (захват острова – 24 Канал) лучший способ удовлетворить оборонные потребности НАТО в отношении Гренландии,

– заявил американский чиновник.

В то же время он отметил, что США рассматривают и другие варианты обеспечения безопасности территории, хотя и не уточнил, какие именно. Чиновник также обратил внимание на интенсивную военно-морскую активность в регионе вокруг Гренландии и подчеркнул, что Дональд Трамп ищет решение, которое останется актуальным и после окончания его президентского срока.

По словам собеседника, на данный момент единственное решение, которое нашли в Вашингтоне относительно того, как решить эту проблему, – это присоединение Гренландии к Соединенным Штатам.

Как реагируют Дания и Гренландия?

На данный момент правительства Дании и Гренландии категорически отвергают возможность аннексии со стороны США. Между сторонами продолжаются переговоры с целью поиска компромисса.

В то же время глава Объединенного арктического командования в Гренландии Сорен Андерсен заверил, что арктический остров располагает достаточным количеством баз и постоянных войск для обеспечения операций НАТО и сдерживания российских угроз.

Интересно, что посол США в ЕС Эндрю Паздер заявлял, что высказывания Дональда Трампа о возможном контроле над Гренландией были "неправильно интерпретированы в Европе". По словам дипломата, речь не шла о планах военного вторжения на остров.