Об этом сообщил посол США в ЕС Эндрю Паздер во время выступления на Брюссельском форуме экономической безопасности, пишет Politico.

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Как у Трампа оправдались за слова о Гренландии?

По словам Паздер, американский лидер никогда не планировал военное вторжение на остров, а его заявления имели целью привлечь внимание к стратегическому значению Гренландии. Дипломат призвал европейских партнеров не трактовать эти слова как прямую угрозу.

Паздер сравнил реакцию на эти заявления с "капучино", отметив, что важно сосредотачиваться на сути, а не на эмоциональной части дискуссии.

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Вы получаете капучино ради кофе, а не ради пенки. Так давайте сосредоточимся на кофе, а не на пенке. А большая часть этого – это пенка,

– объяснил посол США.

В то же время в Европе ранее восприняли риторику Трампа как потенциальные угрозы территориальной целостности Гренландии, что вызвало беспокойство среди союзников США. В течение своего президентства Трамп неоднократно поднимал тему стратегической важности острова, а также допускал идею усиления американского влияния в регионе.

Это вызвало широкий международный резонанс и дискуссии о безопасности в Арктике. Именно поэтому Вашингтон продолжает подчеркивать, что Гренландия остается частью Дании, а любые изменения статуса не предусматривают силовых сценариев.

Напомним, местные жители критически недовольны заявлениями США относительно возможного влияния на остров. В конце мая, в столице Гренландии, городе Нуук, открыли новое консульство США. В то же время несколько сотен местных жителей вышли на протест против усиления американского влияния на остров. Демонстранты прошлись по улицам города с флагами и плакатами, подчеркивая, что будущее Гренландии должны определять сами гренландцы.

Новое консульство переехало в большее помещение в центре города, что, по словам американской стороны, позволит расширить дипломатическую деятельность и сотрудничество между США и Гренландией. Однако, местные политики, в частности премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен, не участвовали в церемонии открытия.

Рост активности США на острове вызывает беспокойство среди части населения. Вашингтон проявляет значительный интерес к стратегическому расположению Гренландии и ее природным ресурсам, в частности нефти и полезных ископаемых. На этом фоне между США и Данией продолжаются переговоры о дальнейшем сотрудничестве в регионе.