Про це напередодні саміту НАТО в Туреччині заявив американський високопосадовець, повідомляє інформаційне агентство dpa.

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Чому США прагнуть контролю над Гренландією?

Президент США Дональд Трамп раніше відкрито погрожував захопити цей стратегічно важливий острів, покритий льодом. Такі заяви не лише відштовхнули Данію як партнера по НАТО, а й породили сумніви щодо згуртованості найбільшого у світі військового Альянсу та взаємної лояльності в його лавах.

Трамп обґрунтував свої наміри тим, що данська територія інакше не буде захищена від Росії та Китаю, тому становить загрозу для інтересів безпеки США.

Ми й досі вважаємо, що це (захоплення острова – 24 Канал) найкращий спосіб задовольнити оборонні потреби НАТО щодо Гренландії,

– заявив американський посадовець.

Водночас він зауважив, що США розглядають й інші варіанти щодо гарантування безпеки території, хоча й не уточнив, які саме. Урядовець також звернув увагу на інтенсивну військово-морську активність у регіоні навколо Гренландії та наголосив, що Дональд Трамп шукає рішення, яке залишатиметься актуальним і після закінчення його президентського терміну.

За словами співрозмовника, на цей час єдине рішення, яке знайшли у Вашингтоні щодо того, як розв'язати цю проблему, – це приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.

Як реагують Данія та Гренландія?

Наразі уряди Данії та Гренландії категорично відкидають можливість анексії з боку США. Між сторонами тривають переговори з метою пошуку компромісу.

Водночас голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен запевнив, що арктичний острів має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз.

Цікаво, що посол США в ЄС Ендрю Паздер заявляв, що заяви Дональда Трампа щодо можливого контролю над Гренландією були "неправильно інтерпретовані в Європі". За словами дипломата, не йшлося про плани військового вторгнення на острів.