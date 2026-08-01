США и Израиль готовятся к новым бомбардировкам объектов энергетики Ирана, – СМИ

Объединенные силы США и Израиля готовятся к новой масштабной кампании ударов по Ирану, которая может стать одной из самых жестких за всю историю противостояния. По информации источников, основными целями могут стать объекты энергетической инфраструктуры.

Атаки могут начаться уже в эти выходные. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщают CNN и CBS News.

Что известно о планах США и Израиля нанести удар по Ирану?

"Мы нанесем им очень сильный удар, – заявил Трамп. – В какой-то момент они скажут: "Мы больше не можем этого выдерживать".

Центральное командование США подготовило варианты дальнейших действий и привело силы в готовность к расширению войны, в частности к масштабной двухнедельной кампании ударов по ракетным объектам Ирана.

Американская и израильская стороны также рассматривали возможность завершить операцию до открытия финансовых рынков в понедельник, поскольку опасаются негативного влияния ударов на экономику США и мировые рынки. В то же время окончательные сроки проведения операции еще не определены.

По данным источников, Израиль уже проинформирован о планах Вашингтона, и страны координируют свои действия. В случае начала операции, как пишет CBS News, это будет означать возвращение Израиля к боевым действиям, которые были приостановлены после заключения перемирия при посредничестве США.

В то же время Иран не наносил ударов по Израилю с тех пор, как договоренности о прекращении огня были сорваны, а США возобновили боевые операции в начале июля.

Напомним, что буквально несколькими днями ранее иракские "Силы народной мобилизации" (PMF), в состав которых входят проиранские формирования, заявили об авиаударах США и Саудовской Аравии по их объектам в разных частях страны. По их данным, есть погибшие и раненые, а также повреждены несколько зданий. В PMF назвали атаку опасной эскалацией и обвинили Вашингтон и Эр-Рияд в нарушении суверенитета Ирака и ударе по официальным силам безопасности страны.