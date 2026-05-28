"Под угрозой 23 миллиона человек": интервью экс-главы президента Тайваня о планах Си Цзиньпина на остров

Ситуация вокруг Тайваня становится все более напряженной из-за давления Китая и противоречивых сигналов из США. Несмотря на многолетние договоренности об оборонной поддержке острова, Дональд Трамп допустил возможность пересмотра поставок оружия Тайваню и даже обсуждение этого вопроса с Пекином.

На Тайване опасаются, что остров может стать "разменной монетой" в отношениях между США и Китаем. Особенно такой риск есть на фоне активности китайской армии вблизи острова и постоянных военных учений.

Также в Тайбэе обеспокоены распространением китайской пропаганды, которая продвигает тезис о том, что Тайвань является частью КНР. Бывшая пресс-секретарь Офиса президента Тайваня Колас Йотака в интервью 24 Канала отметила, что Тайвань и Украина имеют много общего в борьбе против давления авторитарных государств и дезинформации.

Очень тревожный сигнал: какое соглашение по оружию заключили США и Тайвань?

Трамп после возвращения из Китая заявил, что подумает, отправлять ли оружие Тайваню, но до того уже были заключены договоренности между этими странами. Могли бы вы подробнее рассказать, о каких договоренностях идет речь и какие связи между Тайванем и Соединенными Штатами?

На самом деле после Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки были обеспокоены тем, что коммунистический Китай может вторгнуться на Тайвань. Собственно, Китай действительно этого хотел. Поэтому в 1979 году Конгресс США принял закон под названием "Закон об отношениях с Тайванем".

В 1982 году президент Рейган предложил принцип, который называется "Шесть гарантий". Этот закон, и эти гарантии предусматривают, что Соединенные Штаты Америки должны продавать или предоставлять Тайваню оборонительное вооружение.

Важное условие заключается в том, что независимо от того, продают ли они оружие Тайваню или предоставляют его, они не могут заранее консультироваться с Пекином. Именно это гарантируют "Закон об отношениях с Тайванем" и "Шесть гарантий".

Но на этот раз Трамп действительно задержал продажу оружия Тайваню. Он сам одобрил поставки вооружения Тайваню на сумму около 14 миллиардов долларов США, но потом задержал их.

Особенно тревожно было, когда журналисты спросили, что происходит с продажей оружия Тайваню. Он ответил прессе, что намерен обсудить это с Пекином. Это очень тревожный сигнал.

Особенно нас беспокоит то, что Тайвань может стать "разменной монетой" между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Мы не хотим, чтобы это произошло.

Люди ему доверяли: как изменилась политика Трампа в отношении Тайваня?

В общем, как изменилась коммуникация с Соединенными Штатами Америки после возвращения Трампа в Белый дом?

На самом деле она очень изменилась. Во время первого срока Дональда Трампа было несколько продаж оружия Тайваню. Были публичные заявления американского правительства, когда американские военные корабли проходили через Тайваньский пролив.

Администрация Трампа отправляла высокопоставленных чиновников на Тайвань. Когда его избрали, Трамп даже провел телефонный разговор с нашим тогдашним президентом Цай Инвэйн. Поэтому он умел по-своему ломать устоявшиеся правила.

И все, чего он достиг, – это заставил тайваньцев поверить, что он президент, который очень дружественно относится к Тайваню. Так что люди его любили. Людям он нравился во времена его первого срока. Люди ему доверяли.

Обратите внимание! После визита в Китай Дональд Трамп заявил, что США не будут поддерживать независимость Тайваня и могут отказаться от поставок оружия для острова. На Тайване такие слова вызвали беспокойство, ведь там опасаются ослабления поддержки Вашингтона на фоне давления со стороны Китая.

Но после возвращения на пост президента Дональд Трамп, кажется, перешел к транзакционной дипломатии. Например, он ввел пошлины против Тайваня в экономической сфере. Он даже просил TSMC, крупнейшего производителя чипов на Тайване и в мире, перенести производство в Соединенные Штаты Америки.

Он заявлял, что, возможно, будет обсуждать продажу оружия с Си Цзиньпином. Поэтому мы чувствуем, что во время второго срока президентства Трампа ситуация становится все более сложной.

Как вам удается сохранять поддержку союзников в таких условиях? Возможно ли это? Имеют ли заявления Трампа такое сильное влияние?

Да, на самом деле они имеют огромное влияние. Все понимают, что разные страны имеют свои национальные интересы. Но заявления Дональда Трампа заставляют другие страны задуматься над тем, что, возможно, Соединенные Штаты Америки уменьшают свое внимание к миру в Индо-Тихоокеанском регионе.

Колас Йотака во время интервью политическим деятелям из Великобритании и США / Фото с Facebook Kolas Yotaka

Это все выглядит так, будто администрация Дональда Трампа теряет бдительность в отношении Коммунистической партии Китая. Если Соединенные Штаты Америки все меньше думают об Индо-Тихоокеанском регионе, это беспокоит не только Тайвань. Это беспокоит и Японию, ведь Япония является еще одним важным игроком в этом регионе, а ее безопасность тесно связана с США.

Поэтому, когда Трамп сказал, что он не заинтересован втягиваться в безопасность Тайваня – государства, которое расположено за 9500 миль. Это также позволяет Коммунистической партии Китая распространять в регионе пораженческие настроения. Это помогает распространять пропаганду о том, что США не заботятся об Индо-Тихоокеанском регионе.

Так Китай получает больше дипломатического и военного пространства. Поэтому, конечно, это имеет огромное влияние.

Китай уже отрабатывает блокаду острова: хватит ли Тайваню сил устоять?

Мы живем в очень глобализированном и опасном мире. 2026 год – это год конфликтов, и это только его первая половина. Насколько в последнее время выросли угрозы для Тайваня?

Знаете, на самом деле на Тайвань давят. Китай подходит все ближе и ближе. Если посмотреть на 2025 год, то за этот год Китай более 5000 раз отправлял истребители через срединную линию. Целых 5000 раз. Военные корабли патрулировали вокруг Тайваня. Они (китайцы – 24 Канал) проводят военные учения по отработке блокады вокруг Тайваня.

Даже если физической атаки еще не было, Тайвань очень зависит от импорта энергоресурсов. Около 90% энергоресурсов поступает извне. Конечно, такие военные угрозы оказывают большое давление на Тайвань.

Если посмотреть на 2026 год, то количество самолетов действительно уменьшилось. Но мы считаем, что вполне возможно, причина в том, что Си Цзиньпин не хочет давить на США, потому что они также проводят встречи с Дональдом Трампом. Они не хотели бы слишком злить Соединенные Штаты Америки, поэтому пытаются уменьшить напряжение.

Важно! Дональд Трамп заявил, что может провести разговор с президентом Тайваня Лай Цинде на фоне дискуссий о продаже американского оружия для острова. В Китае такие намерения вызвали беспокойство, ведь Пекин традиционно выступает против официальных контактов между США и Тайванем.

Но мы считаем, что это еще один способ для Коммунистической партии Китая следить за Тайванем. Чтобы понимать, что будет делать Тайвань, если они немного замедлят давление? Думаю, что они наблюдают за нами.

Как именно Китай сейчас пытается провоцировать Тайвань и проверять его возможности, в частности военные?

Тайвань очень отличается от Украины. Хотя Украина имеет побережье, она также имеет общую границу с другими странами. Это означает, что поддержка может поступать в Украину не только морем или водными путями. Но Тайвань – это остров. Это совсем другое.

Способ, которым Коммунистическая партия Китая может проверять Тайвань, заключается в том, чтобы постоянно проводить объявленные или необъявленные военные учения по отработке блокады.

Они делают это без предварительного уведомления. Они отправляют свои истребители близко к срединной линии, пытаясь проверить, насколько быстро воздушные силы Тайваня способны поднимать авиацию на перехват. И они все чаще прибегают к таким действиям.

Они (Китай – 24 Канал) пытаются проверять выносливость армии Тайваня, в частности запуская дроны вблизи границ. Их дроны нарушают наши границы. Они прибегают к таким действиям, чтобы запугать Тайвань, давить на него, заставить тайванцев устать и истощиться, а также психологически дестабилизировать общество.

Они также проверяют реакцию наших союзников. Поэтому именно этим они сейчас и занимаются.

Это самая большая проблема: как работает китайская пропаганда на международной арене?

Какие самые большие вызовы сейчас стоят перед Тайванем, если говорить о политическом компоненте и представительстве на международной арене?

Самая большая проблема заключается в том, что многие страны поверили китайской риторике, будто Тайвань является частью Китая. Это абсолютная неправда, и это наша самая большая проблема.

На самом деле Тайвань – это отдельная страна. Речь идет о 23 миллионах людей, которые имеют право на самоопределение. Мы выбираем своего президента. Мы имеем собственную армию. Мы имеем свой государственный флаг и свой гимн. Фактически у нас есть собственная территория, которая находится под нашим контролем.

Обратите внимание! Китай усиливает военную активность вблизи Тайваня, увеличивая количество самолетов и кораблей в районе острова. В Тайбэе считают, что Пекин таким образом давит на Тайвань и проверяет реакцию его армии и союзников.

Но Коммунистическая партия Китая упорно это отрицает. Они постоянно повторяют, что Тайвань не является страной, а частью Китая. Но это неправда. Это ложь, это выдумка. Нас больше всего пугает, что другие люди могут поверить Китаю.

Если они начнут считать Тайвань частью Китая только потому, что китайский рынок больше, это будет для нас очень тревожным сигналом. Мы не хотим постоянно видеть такую ситуацию.

Ведь если вы поверите китайской риторике, которая называет Тайвань частью Китая, тогда Тайвань теряет возможность участвовать в международных организациях и платформах. Мы не сможем присоединяться к альянсам в этом регионе.

Это имеет очень сильное влияние на Тайвань – экономическое, социальное и политическое. Это, бесспорно, ставит под угрозу жизни 23 миллионов человек.

Поэтому мы хотим, чтобы люди смотрели на факты и не доверяли китайской пропаганде. На самом деле Тайвань никогда не был частью Китая. Тайвань – суверенная и независимая страна.

Стоят на передовой в противостоянии врагу: что общего между Украиной и Тайванем?

Вы приехали в Украину. Вы посетили Львов и Киев. Поделитесь своими впечатлениями об Украине?

Украина – очень красивая страна. Я приехала сначала во Львов, а теперь нахожусь в Киеве. Если честно, мне очень сложно поверить, что такие красивые города сейчас под атаками.

Люди очень приветливые, охотно помогают. Мне очень понравились шоколад и кофе здесь. Даже чай очень вкусный. Не знаю, возможно, это из-за воздуха и климата Украины все такое замечательное. Еда очень вкусная, а люди приятные и приветливые.

Лично я несколько раз слышала сирены и почувствовала присутствие войны. Китай постоянно угрожает Тайваню, но они еще не нападали на нас. А в Украине я несколько раз слышала сирены. Я могу представить, насколько вы уставшие от этого, насколько истощены.

Колас Йотака во Львове / Фото с Facebook Kolas Yotaka

В целом украинцы произвели на меня впечатление очень уставших людей. Вы истощены, уставшие, но все равно пытаетесь двигаться дальше день за днем. Вы ездите на работу, ходите по улицам, идете в школу, продаете кофе. Я вижу Украину сильной и несокрушимой.

Замечаете ли вы схожие черты в том, как Украина и Тайвань противостоят новым угрозам?

Это очень интересно. На самом деле я много раз сравнивала Тайвань и Украину. Я нашла много похожего. Например, Россия называет украинцев нацистами, а Китай называет Тайвань и тайваньцев сепаратистами. Москва настаивает, что Украина является неотъемлемой частью ее территории. Так же Пекин утверждает, что Тайвань – это неотъемлемая часть Китая.

Россия представляет Украину и ее независимость как результат переворота, а Китай характеризует Тайвань как сепаратистский проект. Россия заявляет, что иностранные силы подстрекают Украину к сопротивлению. Китай также говорит, что иностранные силы вмешиваются в ситуацию в Тайваньском проливе.

Видите, насколько похожи наши враги? Неважно, говорится о России, или Китае, обе страны имеют ядерное оружие. Украина и Тайвань стоят на передовой в противостоянии врагам.

И Украина, и Тайвань вынуждены бороться с врагами с помощью асимметричной стратегии. Обе наши страны рассчитывают на оборонную помощь и разведданные США. Все мы под ударом вражеской пропаганды.

Так что, наши страны очень похожи. Лично я очень чувствую связь с Украиной. Я уверяю вас, многие тайваньцы сочувствуют Украине. Это действительно так. Они очень поддерживают Украину и хотят видеть ваш успех.

Надо опровергать дезинформацию: похожа ли пропаганда России и Китая?

Война в Украине – это не только об оружии. Это также о российской пропаганде и дезинформации. В российско-украинской войне очень много кремлевской пропаганды. С какими нарративами приходится бороться Тайваню?

Их очень много. Очень много абсурдных фейков и дезинформации распространяется по всему миру. Но я думаю, самое серьезное то, что они постоянно говорят, что Тайвань – это не страна, а часть Китая. Мол, Тайвань не может быть страной, а должен быть в составе Китая. Они снова и снова атакуют нас такими нарративами, системно и последовательно.

Но на самом деле я хочу еще раз повторить, что Тайвань – многогранная страна. Тайвань – это отдельная страна, которая имеет свою очень особую историю. Он в свое время был колонизирован испанцами, нидерландцами и Японией. Поэтому можно увидеть это влияние на Тайвань.

Конечно, китайцы прибыли сюда из Хоккиена и Гуандуна 400 лет назад. Я имею в виду восточную и южную части Китая. Они мигрировали из Китая в Тайвань. Это было 400 лет назад. У Тайваня есть и свои народы. Не все там китайцы.

Например, лично я не китаянка. Я коренная тайванка. Это не имеет никакого отношения к китайскому происхождению. У нас живут иммигранты из Вьетнама, Индонезии и Филиппин, их супруги, а также второе поколение их семей.

Мы имеем собственную культуру и историю, даже гастрономическую культуру. Тайвань – это страна с 23 миллионами людей. У нас есть собственная армия и выборы. Тайвань не является частью Китая.

Интересно. Си Цзиньпин провел встречу с лидером тайваньской оппозиции на фоне обострения отношений между Пекином и Тайбэем. В Китае заявили о необходимости "воссоединения" с Тайванем, тогда как на острове опасаются усиления политического давления со стороны Пекина.

Поэтому пропаганда о том, что Тайвань является частью Китая, уже нанесла нам большой вред. Самая серьезная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, заключается в том, что многие страны мира не воспринимают Тайвань как отдельную страну. Это создало для нас очень много проблем, дипломатических, военных и политических.

Поэтому, думаю, люди должны проснуться от такой дезинформации и относиться к Тайваню равноправно, как к стране, как к полноценному партнеру.

По вашему мнению, смогут ли страны, которые страдают от агрессии, защитить правду? Что нам всем следует сделать, чтобы достичь этой цели?

На самом деле мы можем сделать очень много и должны продолжать бороться. Мы никогда не можем сдаваться, даже под атакой. Мы не можем полностью остановить наших врагов от распространения фейков или заставить их молчать.

Но нам нужна сильная система проверки фактов. Она обязательно должна быть. Как только появляется какой-то фейк, мы должны все объяснять, доносить правду до общественности.

Я думаю, что предварительное опровержение дезинформации очень важно, потому что у них всегда есть собственные нарративы и риторика. Поэтому нужно заранее разоблачать потенциальную пропаганду, объяснять людям, что стоит за ней, открывать им глаза и помогать понимать, что происходит.

Это нужно делать через общественное образование и развитие медиаграмотности, чтобы люди могли понимать, что стоит за определенными сообщениями.

Я думаю, самое важное – нам нужен сильный национальный нарратив, национальная риторика на уровне позиции государства, которая рассказывает людям о нашей собственной истории, нашу культуру и нашу суверенность. Тогда вы сможете продолжать двигаться дальше, потому что война еще не завершилась. Только когда вы уверены в себе, вы можете идти вперед.