США и Россия публично столкнулись на фоне обострения войны в Украине, – Reuters

США и Россия публично обменялись резкими заявлениями на фоне обострения войны в Украине. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп обвинил главу Кремля Владимира Путина в том, что тот "играет с огнем", а Москва сосредоточила 50 000 военных вблизи украинской границы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о публичной перепалке между США и Россией

В издании отмечают, что пока мировые лидеры спорят о перспективах мира, война в Украине быстро набирает обороты. Обе стороны запускают рои дронов, а Россия продвигается вперед в ключевых участках фронта.

В заметке в Truth Social Трамп заявил, что Путин "играет с огнем" и предупредил, что если бы не он, то с Россией уже произошли бы "очень плохие" вещи.

В ответ на это помощник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил, что заявление Трампа свидетельствует о том, что он недостаточно информирован о реальном ходе войны.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация Трампа прилагает "значительные усилия для мирного урегулирования" и что Россия "благодарна за посреднические усилия лично президента Трампа".

Однако пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Трамп теряет терпение к России.

Его терпение иссякло,

– сказала Брюс в интервью Fox News.

Она добавила, что Трамп, который знает Путина уже некоторое время, "чувствует, что с ним что-то произошло, и он не может этого объяснить, и, очевидно, он достаточно разочарован, чтобы выразить это возмущение публично".