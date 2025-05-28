Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Бернса в соцсети X, ранее известен как твиттер.

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Бернс о Трампе и Путине

Американский евангелистский паспорт распространил заявление Трампа, что Путин "играет с огнем". Марк Бернс написал, что Путин скоро узнает, как хуже может быть для России.

Президент Дональд Трамп упорно работал, чтобы положить конец этой войне, но Путин, известный военный преступник, отказался отступить. Теперь он вот-вот получит суровое напоминание: это Америка Трампа, а не Байдена,

– подчеркнул духовный советник Трампа.

Кстати, также Бернс поставил хэштег "Слава Украине".

Заметим, что 31 марта американский пастор посетил Бучу, Бородянку и Ирпень. После Марк Бернс заявил, что его мнение о войне России против Украины изменилось.

"Эти солдаты на передовой не просят денег. Они просят 1000 танков, 300 истребителей F-35, противовоздушное оружие, чтобы сбивать беспилотники, которые до сих пор обстреливают гражданские здания и убивают людей",– подчеркнул духовный советник президента США.