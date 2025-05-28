Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Бернса в соцмережі X, раніше відомій як твітер.

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Бернс про Трампа й Путіна

Американський євангелістський паспорт поширив заяву Трампа про те, що Путін "грає з вогнем". Марк Бернс написав, що Путін скоро дізнається, наскільки гірше може бути для Росії.

Президент Дональд Трамп наполегливо працював, щоб покласти край цій війні, але Путін, відомий воєнний злочинець, відмовився відступити. Тепер він ось-ось отримає суворе нагадування: це Америка Трампа, а не Байдена,

– наголосив духовний радник Трампа.

До речі, також Бернс поставив хештег "Слава Україні".

Зауважимо, що 31 березня американський пастор відвідав Бучу, Бородянку й Ірпінь. Опісля Марк Бернс заявив, що його думка про війну Росії проти України змінилася.

"Ці солдати на передовій не просять грошей. Вони просять 1000 танків, 300 винищувачів F-35, протиповітряну зброю, щоб збивати безпілотники, які досі обстрілюють цивільні будівлі та вбивають людей", – підкреслив духовний радник президента США.