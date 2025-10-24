США перебросили бомбардировщики к побережью Венесуэлы: Мадуро пригрозил российскими "Иглами"
- США перебросили два сверхзвуковых бомбардировщика B-1 Lancer к побережью Венесуэлы, что вызвало предположение о возможности свержения президента Мадуро.
- Президент Венесуэлы заявил, что у него есть 5 тысяч российских ПЗРК "Игла-С" на ключевых позициях, а также мобилизованы "миллионы" членов ополчения в ответ на действия США.
США в четверг, 23 октября, перебросили 2 сверхзвуковых бомбардировщика B-1 Lancer к побережью Венесуэлы. Это произошло вскоре после того, как другая группа американских бомбардировщиков совершила аналогичный полет в рамках учений по имитации атаки.
Напряжение в Карибском бассейне растет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.
Что известно об обострении в Карибском бассейне?
Армия США сконцентрировала чрезвычайно большие силы в Карибском море и водах у побережья Венесуэлы.
В AP пишут, что это вызывает предположение, что Трамп может попытаться свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого в Штатах обвиняют в наркотерроризме.
Кроме того, американские военные с начала сентября наносят смертельные удары по судам в водах у побережья Венесуэлы. Трамп утверждает, что они занимаются торговлей наркотиками.
Когда у него спросили, имел ли полет B-1 целью усилить военное давление на Венесуэлу, он сказал:
Это неправда, но мы недовольны Венесуэлой по многим причинам. Наркотики – одна из них.
К слову, бомбардировщик B-1 может нести больше бомб, чем любой другой самолет на вооружении США.
За день до этого Трамп заявил, что имеет "законные полномочия" наносить удары по вероятным судам, перевозящим наркотики, и предположил, что аналогичные удары можно нанести на суше.
Как отреагировал президент Венесуэлы?
Президент Венесуэлы на фоне напряжения с США и за день до последнего вылета американских бомбардировщиков заявил, что имеет несколько тысяч российских ПЗРК на "ключевых позициях противовоздушной обороны", пишет CNN.
Любая военная сила в мире знает о мощности "Игла-С", и Венесуэла имеет не менее 5000 таких систем,
– сказал Мадуро.
Справочно. Российские ракеты "Игла-С" – это системы малой высоты, подобные американским Stinger. Они могут сбивать небольшие воздушные цели, такие как крылатые ракеты и дроны, а также вертолеты и низколетящие самолеты.
Мадуро сказал, что ракеты, достаточно легкие, чтобы их мог нести один солдат, были развернуты "даже на последней горе, в последнем городе и городке".
Кроме того, венесуэльский президент реагирует передислокацией американских войск ближе к своим границам, мобилизацией "миллионов" членов ополчения. Ранее он утверждал, что его добровольческие формирования сейчас насчитывают более 8 миллионов резервистов, но эксперты сомневаются в этом количестве и качестве подготовки.
Обострение между США и Венесуэлой: последние новости
23 октября Трамп заявил о возможности наземных операций в Венесуэле для борьбы с наркокартелями. Он считает, что это будет не объявлением войны, а действиями против наркоторговцев.
Также американский президент признал, что позволил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. В то же время Белый дом и ЦРУ отказались комментировать это заявление.
Кроме того, Трамп возмущается, что Венесуэла "опустошила свои тюрьмы и переместила их в США. Ранее он угрожал, что страна "заплатит большую цену", если не примет обратно своих заключенных.