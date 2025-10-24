США перекинули бомбардувальники до узбережжя Венесуели: Мадуро пригрозив російськими "Іглами"

США у четвер, 23 жовтня, перекинули 2 надзвукові бомбардувальники B-1 Lancer до узбережжя Венесуели. Це сталося невдовзі після того, як інша група американських бомбардувальників здійснила аналогічний політ у межах навчань з імітації атаки.

Напруження у Карибському басейні зростає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AP.

Дивіться також США планують усунути від влади лідера "терористичного угрупування" Венесуели, – NYT

Що відомо про загострення у Карибському басейні?

Армія США сконцентрувала надзвичайно великі сили в Карибському морі та водах біля узбережжя Венесуели.

В AP пишуть, що це викликає припущення, що Трамп може спробувати повалити президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого у Штатах звинувачують в наркотероризмі.

Окрім того, американські військові з початку вересня завдають смертельних ударів по суднах у водах біля узбережжя Венесуели. Трамп стверджує, що вони займаються торгівлею наркотиками.

Коли у нього запитали, чи мав політ B-1 на меті посилити військовий тиск на Венесуелу, він сказав:

Це неправда, але ми незадоволені Венесуелою з багатьох причин. Наркотики – одна з них.

До слова, бомбардувальник B-1 може нести більше бомб, ніж будь-який інший літак на озброєнні США.

За день до цього Трамп заявив, що має "законні повноваження" завдавати ударів по ймовірних суднах, що перевозять наркотики, і припустив, що аналогічні удари можна завдати на суші.

Як відреагував президент Венесуели?

Президент Венесуели на тлі напруги зі США і за день до останнього вильоту американських бомбардувальників заявив, що має кілька тисяч російських ПЗРК на "ключових позиціях протиповітряної оборони", пише CNN.

Будь-яка військова сила у світі знає про потужність "Ігла-С", і Венесуела має не менше 5000 таких систем,

– сказав Мадуро.

Довідково. Російські ракети "Ігла-С" – це системи малої висоти, подібні до американських Stinger. Вони можуть збивати невеликі повітряні цілі, такі як крилаті ракети та дрони, а також гелікоптери та низьколітаючі літаки.

Мадуро сказав, що ракети, достатньо легкі, щоб їх міг нести один солдат, були розгорнуті "навіть на останній горі, в останньому місті та містечку".

Окрім того, венесуельський президент реагує передислокацією американських військ ближче до своїх кордонів, мобілізацією "мільйонів" членів ополчення. Раніше він стверджував, що його добровольчі формування зараз налічують понад 8 мільйонів резервістів, але експерти сумніваються у цій кількості та якості підготовки.

Загострення між США та Венесуелою: останні новини