Иран и США провели "более серьезные, чем раньше" переговоры: в AP раскрыли детали встречи

Иран и Соединенные Штаты провели углубленные переговоры в Омане по ядерной программе Тегерана в субботу, 26 апреля. После завершения встречи, стороны обменялись обещанием провести дополнительные переговоры и, возможно, еще одну встречу на высоком уровне на следующих выходных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Эту информацию изданию предоставили осведомленные источники.

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Человек, близкий к Стиву Уиткоффу, специального представителя президента США на Ближнем Востоке, признал, что встреча началась и позже завершилась.

После переговоров министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил иранскому государственному телевидению, что в течение дня стороны обменивались письменными замечаниями во время обсуждений, которые он охарактеризовал "очень серьезными и ориентированными на работу".

На этот раз переговоры были гораздо серьезнее, чем в прошлом, и мы постепенно перешли к более глубоким и подробным обсуждениям. Мы несколько отошли от более широких, общих обсуждений - хотя нельзя сказать, что все разногласия были решены. Разногласия все еще существуют как по основным вопросам, так и по деталям,

– сказал он.

В то же время высокопоставленный представитель администрации США на условиях анонимности заявил, что переговоры были "положительными и продуктивными".

"Этот последний раунд прямых и косвенных обсуждений длился более 4 часов. Еще многое предстоит сделать, но был достигнут дальнейший прогресс в достижении соглашения. Мы договорились встретиться снова в ближайшее время в Европе, и мы благодарим наших оманских партнеров за содействие этим переговорам", – отметил собеседник.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником в двух предыдущих раундах переговоров, тоже выразил положительное мнение по итогам субботних переговоров. Он заявил, что Иран и США "проявили общее стремление достичь соглашения, основанного на взаимном уважении и неизменных обязательствах

Были рассмотрены основные принципы, цели и технические проблемы. Переговоры продолжатся на следующей неделе, а еще одна встреча на высоком уровне предварительно запланирована на 3 мая,

– написал аль-Бусаиди в соцсети Х.

В AP отметили, что эти переговоры имеют целью ограничить ядерную программу Ирана в обмен на отмену некоторых сокрушительных экономических санкций, которые США наложили на Исламскую Республику.