В порту Бахрейна под удар попал танкер Stena Imperative под флагом США, – Reuters
- Танкер Stena Imperative под американским флагом попал под удар Ирана в порту Бахрейна 2 марта, возник пожар, который был потушен.
- Это первое повреждение судна под флагом США после авиаударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, что повлекло ответные атаки со стороны Тегерана.
Танкер Stena Imperative под американским флагом попал под удар Ирана в порту Бахрейна 2 марта. На судне возник пожар.
Об этом пишет Reuters.
К теме Цены на нефть взлетели после атак на Ближнем востоке: каким странам грозит дефицит
Что известно об ударе по танкеру Stena Imperative?
Журналисты отметили, что танкер Stena Imperative был поражен двумя неизвестными снарядами. Пожар, который возник на борту, был оперативно потушен, сообщили два источника в службе морской безопасности.
Судно пока остается в порту Бахрейна, добавила британская компания по управлению морскими рисками Vanguard.
Все члены экипажа в безопасности, само судно эвакуировали,
– сообщили в Vanguard.
В Reuters отмечают, что это первое известное повреждение судна под флагом США с начала авиаударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, что повлекло жесткие ответные атаки со стороны Тегерана на страны Персидского залива и Израиль.
Согласно данным LSEG по судоходству, танкер Stena Imperative последний раз сообщал о своей позиции 28 февраля, когда начались атаки США на Иран.
Какие удары нанесли США по флоту Ирана?
На фоне операции "Эпическая ярость" Дональд Трамп заявил, что США потопили 9 иранских военных кораблей. Американский лидер пригрозил Тегерану, что остальные их суда также будет скоро "на дне".
Иранский Корпус стражей Исламской революции 1 марта заявил, что нанес ракетный удар по авианосцу USS Abraham Lincoln, но США опровергли эти заявления. Центральное командование ВС США сообщило, что ракеты не приблизились к авианосцу и он продолжает выполнять свои задачи в Персидском заливе.
А в порту Абу-Даби упала ракета вблизи круизного лайнера Mein Schiff 4. На борту находились около 2 500 пассажиров и 1 000 членов экипажа.