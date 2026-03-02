Об этом пишет Reuters.

Что известно об ударе по танкеру Stena Imperative?

Журналисты отметили, что танкер Stena Imperative был поражен двумя неизвестными снарядами. Пожар, который возник на борту, был оперативно потушен, сообщили два источника в службе морской безопасности.

Судно пока остается в порту Бахрейна, добавила британская компания по управлению морскими рисками Vanguard.

Все члены экипажа в безопасности, само судно эвакуировали,

– сообщили в Vanguard.

В Reuters отмечают, что это первое известное повреждение судна под флагом США с начала авиаударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, что повлекло жесткие ответные атаки со стороны Тегерана на страны Персидского залива и Израиль.

Согласно данным LSEG по судоходству, танкер Stena Imperative последний раз сообщал о своей позиции 28 февраля, когда начались атаки США на Иран.

Какие удары нанесли США по флоту Ирана?