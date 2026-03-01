Трамп сказал, сколько продлится операция в Иране

Операция США в Иране может продлиться около четырех недель. Такой срок изначально рассматривался как базовый сценарий развития событий.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии Daily Mail.

Какое заявление сделал Трамп?

Дональд Трамп очертил возможные временные рамки военной операции против Ирана. В комментарии он отметил, что кампания изначально планировалась как процесс продолжительностью около четырех недель.

Мы думали, что это будет примерно четыре недели. Это всегда был примерно четырехнедельный процесс, поэтому – какой бы сильной она ни была, это большая страна, это займет четыре недели – или меньше,

– заявил Трамп.

По словам главы Белого дома, масштабы Ирана как государства влияют на сложность и продолжительность операции, однако США рассчитывают завершить ее в пределах озвученного периода или даже быстрее.

Отдельно Трамп прокомментировал гибель американских военных во время операции. Президент признал, что риски остаются высокими.

"Знаете, мы ожидаем, что это (смерть военных – ред.) произойдет, к сожалению. Это может происходить продолжать – это может случаться снова", – сказал он.

Таким образом, американский лидер фактически признал вероятность дальнейших потерь среди военнослужащих США в случае продолжения боевых действий.

Что известно о потерях США во время атаки Ирана?