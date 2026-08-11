Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом и выдвинул Ирану новые условия

Соединенные Штаты Америки полностью очистили Ормузский пролив от мин. Кроме того, американцы взяли на себя полный контроль над этим стратегически важным водным путем.

Об этом заявил президент Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Овальном кабинете.

Что сказал Трамп о контроле США над Ормузским проливом?

Американский лидер подробно рассказал о текущей ситуации в регионе Ормузского пролива. По словам Трампа, военно-морские силы США обеспечили безопасность судоходства, оперативно реагируя на любые угрозы.

Он сейчас открыт. Послушайте, единственные, кто сейчас контролирует Ормузский пролив, – это Военно-морские силы Соединенных Штатов,

– подчеркнул Дональд Трамп.

Президент также объяснил специфику работы американских военных в этой акватории.

"Они время от времени сбрасывают мину, а мы эту мину находим. Знаете, мы разминировали весь пролив, как вы, наверное, возможно, слышали, а возможно, и не слышали", – отметил он.

Трамп дополнительно подчеркнул, что Соединенные Штаты контролируют пролив на все "100%".

Ранее в тот же день он озвучил новое условие для начала диалога с Ираном. Американский лидер заявил, что будет требовать от этой страны компенсации за прошлые неправомерные действия.

Это заявление прозвучало после того, как Тегеран выдвинул собственное требование о выплате американской компенсации в качестве предварительного условия для открытия Ормузского пролива. Иранская сторона также отметила, что одного лишь соглашения с Оманом об управлении проливом будет недостаточно для возобновления движения по водному пути, если Соединенные Штаты не выполнят их перечень условий.

Напомним, The Wall Street Journal писал, что Дональд Трамп в течение нескольких недель готовился объявить о победе над Ираном. Препятствием стали более жесткие условия Тегерана в отношении Ормузского пролива.