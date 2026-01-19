США во время проведения операции в Венесуэле по задержанию Николаса Мадуро, вероятно, применили специальное устройство, которое ограничило возможности президентской охраны. Это таинственное оружие американцы могли приобрести у Главного управления разведки Минобороны Украины.

Это оружие могло определенным образом влиять на людей и вызывать гаванский синдром. Журналист, автор канала "Фарид говорит" Фахрудин Шарафмал рассказал 24 Каналу детали возможного применения устройства и вероятную причастность к нему ГУР.

Какое оружие США могли использовать в Венесуэле?

Шарафмал отметил, что, судя по тем фактам и свидетельствам, что известны, во время операции в Венесуэле был привлечен целый спектр разнообразного вооружения, в частности, невиданные ранее технологии.

Самым интересным из этого уникального вооружения, по его словам, было устройство, который в СМИ описывают как небольшой передатчик, распространяющий радиочастоты, и его можно поместить в рюкзак. О нем начали говорить примерно через неделю после того, как Мадуро появился в США.

Что это за устройство, пока никто не знает, но в СМИ появилась информация, что это якобы тайная разработка российских спецслужб, которую американцы купили еще при каденции Джозефа Байдена, но не использовали. Они пытались ее протестировать и определить, что это такое,

– объяснил журналист.

Это может быть чудооружие, которая влияет на людей и способна подавлять сигналы различных систем, что была использована в 2016 году на Кубе и больше известна как гаванский синдром.

Стоит знать. В 2016 году в Гаване на Кубе несколько десятков американских дипломатов пожаловались на головокружение, тошноту, сильную головную боль. Однако перед тем, как у них возникли эти симптомы, они слышали очень неприятный звук, похожий на бурение, скрежет металла или жужжание на очень необычных для человеческого уха радиочастотах. Расследование этого инцидента, которое курировали спецслужбы США, закончилось в 2023 году, но оно не сумело доказать причастность российского ГРУ. Однако журналисты позже выяснили, что в момент, когда американские дипломаты жаловались на ухудшение состояния и перебои в работе приборов, возле их дипломатических учреждений замечали именно агентов ГРУ.

Сегодня, по его словам, появляются теории о том, что неизвестное оружие, которое заглушило радары и вызывало кровотечения у венесуэльских военных и охранников Мадуро, может быть тем самым устройством, что в 2016 году использовалось в Гаване.

У кого американцы могли приобрести тайное оружие?

Если идти еще дальше, то можно проследить связи, которые приводят к тому, что американцы могли купить это оружие не у россиян, а у украинского Главного управления разведки.

Например, журналисты CNN, ссылаясь на четыре источника, сообщают, что один из сотрудников украинской военной разведки вроде бы хвастался перед своим потенциальным покупателем о том, что достал это оружие у россиян и теперь вот оно появилось у американцев,

– подчеркнул Фахрудин Шарафмал.

Является ли эта информация достоверной, или – нет, мы узнаем, как заметил журналист, в лучшем случае в ближайшие десятилетия, а может и никогда. Однако то, что такое оружие существует, является фактом. Вопрос лишь в том, можно ли его классифицировать как оружие.

Шарафмал предположил, что это может быть действительно российской разработкой или еще даже советской, которую выкупили американцы. А сделать они это могли или через украинские спецслужбы, или напрямую у российских. Однако это уже не имеет большого значения, потому что, имея на руках такую технологию, ее можно воспроизвести. А впервые протестировать ее США могли в стране, где они решили задержать диктатора.

