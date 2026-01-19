Яку таємничу зброю могли використати США під час операції у Венесуелі

США під час проведення операції у Венесуелі із затримання Ніколаса Мадуро, імовірно, застосували спеціальний пристрій, що обмежив можливості президентської охорони. Цю таємничу зброю американці могли придбати у Головного управління розвідки Міноборони України.

Ця зброя могла певним чином впливати на людей та викликати гаванський синдром. Журналіст, автор каналу "Фарід говорить" Фахрудін Шарафмал розповів 24 Каналу деталі можливого застосування пристрою та імовірну причетність до нього ГУР.

Яку зброю могли використати США у Венесуелі?

Шарафмал зазначив, що, судячи з тих фактів та свідчень, що відомі, під час операції у Венесуелі було залучено цілий спектр різноманітного озброєння, зокрема, небачені раніше технології.

Найцікавішим із цього унікального озброєння, за його словами, був пристрій, який у ЗМІ описують як невеличкий передавач, що розповсюджує радіочастоти, і його можна помістити у рюкзак. Про нього почали говорити приблизно за тиждень після того, як Мадуро з'явився у США.

Що це за пристрій, наразі ніхто не знає, але у ЗМІ з'явилась інформація, що це начебто таємна розробка російських спецслужб, яку американці купили ще за каденції Джозефа Байдена, але не використовували її. Вони намагалися її протестувати і визначити, що це таке,

– пояснив журналіст.

Це може бути дивозброя, яка впливає на людей і здатна придушувати сигнали різноманітних систем, що була використана у 2016 році на Кубі і більше відома як гаванський синдром.

Варто знати. У 2016 році у Гавані на Кубі кілька десятків американських дипломатів поскаржилися на запаморочення, нудоту, сильний головний біль. Однак перед тим, як у них виникли ці симптоми, вони чули дуже неприємний звук, схожий на буріння, скрегіт металу або дзижчання на дуже незвичних для людського вуха радіочастотах. Розслідування цього інциденту, яке курували спецслужби США, закінчилося у 2023 році, але воно не зуміло довести причетність російського ГРУ. Проте журналісти пізніше з'ясували, що в момент, коли американські дипломати скаржилися на погіршення стану і перебої в роботі приладів, біля їхніх дипломатичних установ помічали саме агентів ГРУ.

Сьогодні, за його словами, з'являються теорії про те, що невідома зброя, яка заглушила радари і спричиняли кровотечі у венесуельських військових і охоронців Мадуро, може бути тим самим пристроєм, що у 2016 році використовувався у Гавані.

У кого американці могли придбати таємну зброю?

Якщо йти ще далі, то можна простежити зв'язки, які приводять до того, що американці могли купити цю зброю не у росіян, а в українського Головного управління розвідки.

Наприклад, журналісти, зокрема CNN, посилаючись на чотири джерела, повідомляють, що один зі співробітників української воєнної розвідки начебто вихвалявся перед своїм потенційним покупцем про те, що дістав цю зброю у росіян і тепер от вона з'явилася в американців,

– підкреслив Фахрудін Шарафмал.

Чи є ця інформація достовірною, чи – ні, ми не дізнаємося, як зауважив журналіст, у кращому випадку у найближчі десятиліття, а може й ніколи. Проте те, що така зброя існує, є фактом. Питання лише у тому, чи можна її класифікувати як зброю.

Шарафмал припустив, що це може бути дійсно російською розробкою або ще навіть радянською, яку викупили американці. А зробити вони це могли або через українські спецслужби, або напряму через російські. Проте це вже не має великого значення, тому що, маючи на руках таку технологію, її можна відтворити. А вперше протестували її в країні, де вони вирішили затримати диктатора.

Що відомо про дивозброю, яку застосували США у Венесуелі?