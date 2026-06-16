Европа насторожена: Трамп заявил о планах по войне в Украине на саммите G7

Вопрос о войне России против Украины вновь стал одним из ключевых в международной повестке дня после заявлений Дональда Трампа на саммите G7 во Франции. Президент США заявил, что после урегулирования других кризисов Вашингтон сосредоточится на попытках урегулирования конфликта.

Европейские союзники Киева опасаются, что это может изменить баланс подходов Запада к войне и переговорам с Россией. Об этом пишет Politico.

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Почему Европа боится "возвращения" Трампа?

Во время саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бен президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения других международных вызовов его администрация уделит больше внимания войне России против Украины. Он подчеркнул, что ежемесячно в войне гибнут тысячи людей, и выразил убеждение, что ситуация требует более быстрого политического решения.

Европейские союзники Украины восприняли заявления Трампа с осторожностью. В Брюсселе и столицах ЕС опасаются, что более активное вовлечение США в переговоры может изменить нынешнюю стратегию максимального давления на Россию.

По данным европейских дипломатов, ключевой риск заключается в возможном отходе Вашингтона от согласованной позиции Запада.

"Если Трамп вмешается, он может не разделять европейский взгляд на то, как должны проходить переговоры, или даже не хотеть, чтобы они проходили за столом переговоров", — отмечалось в дипломатических оценках накануне саммита.

В то же время часть европейских чиновников признает, что вовлечение США остается критически важным для любого мирного процесса.

Вопрос формата будущих переговоров стал одним из ключевых на полях G7. Европейские лидеры настаивают, что Украина должна быть полноценной стороной любых договоренностей, а ЕС и США – координировать свои позиции.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость совместного участия союзников в процессе урегулирования.

Правильный вид переговоров – это переговоры, в которых Украина и Россия сидят за столом, а европейцы и американцы – рядом,

– заявил Макрон.

Что говорит Зеленский о возможном вмешательстве Трампа?

Президент Украины Владимир Зеленский, по данным участников саммита, обсуждал с Трампом возможные пути достижения мира. В Киеве подчеркивают, что участие США остается определяющим для любого сценария завершения войны.

В то же время украинская сторона придерживается позиции, что любые переговоры должны основываться на принципе недопустимости территориальных уступок.

Также стоит отметить, что еще до начала серьезных переговоров Трамп дал европейской стороне повод для беспокойства. 14 июня он провел телефонный разговор с Зеленским, а впоследствии позвонил и президенту России Владимиру Путину.

По мнению американского президента, Украина и Россия открыты для переговоров на уровне лидеров.