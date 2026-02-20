Если США начнут войну с Ираном: пострадает ли от этого Украина

США могут начать войну против Ирана. Это действительно может повлиять на поддержку Украины со стороны американцев.

Однако есть надежда, что влияние будет минимальным, или же его вообще не будет. Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов озвучил 24 Каналу мнение, что из-за войны с Ираном будет большое внимание защите американских интересов и Израиля на Ближнем Востоке.

Смотрите также Трамп угрожает стереть Иран с лица земли: когда США готовятся нанести удар и что происходит

Как это повлияет на помощь Украине?

Сергей Данилов отметил, что уже была ситуация, когда США приостановили поставки определенных видов вооружений для Украины. Тогда в Вашингтоне заявили, что приоритет поставить их в Израиль, а не в Украину.

Особый вес сейчас будет у ПВО и ПРО для защиты американских интересов и Израиля на Ближнем Востоке. Соответственно надеюсь, что это минимально или не повлияет на поставки Украине, например, ракет для Patriot. Потому что именно баллистическое оружие сейчас является основным, если не единственным аргументом, который имеет Иран, и будет активно использовать именно баллистику,

– подчеркнул он.

С другой стороны, то, что Иран серьезно пострадает, и есть вероятность, что будет изменен режим – это плохо для России. Ведь Тегеран – важный союзник Москвы.

Интересно, что общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус считает, что Дональд Трамп не может начать операцию против Ирана, потому что на него давят бизнес-партнеры. Ведь он и его ближайшее окружение имеют бизнесы в Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ и так далее. Это противоречит национальным интересам США, поэтому Трампу могут объявить импичмент.

Война США с Ираном: что известно?