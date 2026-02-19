Об этом сообщают CBS News и CNN со ссылкой на источники, ознакомленных с этим вопросом.
К чему готовятся США на Ближнем Востоке?
По словам собеседников, Соединенные Штаты в течение последних дней значительно нарастили военное присутствие на Ближнем Востоке, привлекая воздушные и военно-морские ресурсы на фоне размышлений о возможном ударе.
Источники рассказали, что сам Дональд Трамп пока не определился по этому поводу, поскольку высказывался как за, так и против военных действий, и даже опрашивал советников и союзников, чтобы спрогнозировать лучшее развитие событий.
Разговоры называют динамичными и продолжающимися, поскольку Белый дом взвешивает риски эскалации и политические и военные последствия сдержанности,
– отмечают СМИ.
Издание напоминает слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время недавнего брифинга о том, что дипломатия является приоритетом Трампа, но в то же время существует много "причин и аргументов в пользу удара по Ирану".
Пентагон в течение ближайших трех дней планирует временно переместить часть персонала с Ближнего Востока в Европу или на территорию США из-за возможного ответа Ирана в случае реализации военной операции США.
В то же время источники отмечают, что подобная перегруппировка сил является стандартной практикой перед потенциальной военной активностью Соединенных Штатов, но не обязательно свидетельствует о неизбежности удара по Ирану.
Что известно о напряжении между США и Ираном?
Axios со ссылкой на источники сообщало, что с 90% вероятностью война между странами начнется в ближайшие недели, поскольку Дональд Трамп теряет терпение, хоть некоторые и отговаривают его от конфликта.
Ранее американская дипломатическая миссия в Тегеране обратилась к гражданам США, которые находятся в Иране, с настоятельным призывом как можно скорее покинуть страну из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью.
Незадолго до этого Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) начал военные учения в Ормузском проливе. Это стратегически важная точка, через которую проходит значительная часть нефтяных поставок.