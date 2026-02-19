Про це повідомляють CBS News та CNN з посиланням на джерела, ознайомлених із цим питанням.

Дивіться також Іранські катери переслідували танкер США після "інциденту" з безпілотником

До чого готуються США на Близькому Сході?

За словами співрозмовників, Сполучені Штати протягом останніх днів значно наростили військову присутність на Близькому Сході, залучивши повітряні та військово-морські ресурси на тлі роздумів щодо можливого удару.

Джерела розповіли, що сам Дональд Трамп поки не визначився з цього приводу, оскільки висловлювався як за, так і проти військових дій, і навіть опитував радників і союзників, щоб спрогнозувати найкращий розвиток подій.

Розмови називають динамічними та триваючими, оскільки Білий дім зважує ризики ескалації та політичні та військові наслідки стриманості,

– зазначають ЗМІ.

Видання нагадує слова прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт під час нещодавнього брифінгу про те, що дипломатія є пріоритетом Трампа, але водночас існує багато "причин і аргументів на користь удару по Ірану".

Пентагон протягом найближчих трьох днів планує тимчасово перемістити частину персоналу з Близького Сходу до Європи або на територію США через можливу відповідь Ірану у разі реалізації військової операції США.

Водночас джерела зауважують, що подібне перегрупування сил є стандартною практикою перед потенційною військовою активністю Сполучених Штатів, але не обов’язково свідчить про неминучість удару по Ірану.

Що відомо про напругу між США та Іраном?