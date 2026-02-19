Кроме того, Трампу может грозить импичмент. Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус озвучил 24 Каналу сценарии, при которых это возможно.

Когда возможен импичмент Трампа?

Борис Пинкус отметил, что Трамп не может начать операцию против Ирана из-за давления бизнес-партнеров. Ведь президент США и его ближайшее окружение имеют бизнесы в Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ. Это противоречит национальным интересам США, является риском для Израиля.

Это влияет на рейтинг и популярность Трампа. У многих республиканцев нет сомнения, что в выборах 3 ноября демократы победят в нижней палате Конгресса (Палата представителей США – 24 Канала). Если это так, то импичмент Трампа будет неизбежен,

– предположил республиканец.

По его словам, это не повлияет на Трампа, если демократы не получат большинство в верхней палате Конгресса США. Однако такая угроза есть. Тогда не исключено, что американский лидер может получить импичмент с устранением из Белого дома даже до президентских выборов в 2028 году.

Ударят ли США по Ирану?