Крім того, Трампу може загрожувати імпічмент. Громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус озвучив 24 Каналу сценарії, за яких це можливо.

Коли можливий імпічмент Трампа?

Борис Пінкус зазначив, що Трамп не може почати операцію проти Ірану через тиск бізнес-партнерів. Адже президент США та його найближче оточення мають бізнеси у Катарі, Саудівській Аравії, ОАЕ. Це суперечить національним інтересам США, є ризиком для Ізраїлю.

Це впливає на рейтинг та популярність Трампа. У багатьох республіканців немає сумніву, що у виборах 3 листопада демократи переможуть у нижній палаті Конгресу (Палата представників США – 24 Каналу). Якщо це так, то імпічмент Трампа буде неминучий,

– припустив республіканець.

За його словами, це не вплине на Трампа, якщо демократи не отримають більшість у верхній палаті Конгресу США. Однак така загроза є. Тоді не виключено, що американський лідер може отримати імпічмент з усуненням з Білого дому навіть до президентських виборів у 2028 році.

Чи вдарять США по Ірану?