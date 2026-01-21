Из-за угрозы нападения США премьер Гренландии призывает население готовиться и запастись едой

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что население острова и его власти в любом случае должны начать готовиться к возможному военному вторжению Соединенных Штатов.

В частности, он призвал население запастись едой. Об этом сообщает Bloomberg.

О чем заявил Нильсен?

По словам гренландского премьера, применение военной силы со стороны США в отношении острова вряд ли возможно, но "пока это не исключено", поэтому, по его мнению, нужно быть "готовыми" к любым сценариям.

Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что правительство создаст рабочую группу в составе представителей всех соответствующих местных органов власти, чтобы помочь населению подготовиться к любым сбоям в повседневной жизни.

Правительство работает над распространением новых рекомендаций среди населения, в частности рекомендации иметь дома запас пищи на пять дней,

– говорится в статье.

По данным Bloomberg, бывший премьер, а сейчас действующий министр финансов Гренландии, Муте Буруп Эгеде также заявил, что сейчас остров находится под "большим давлением", и "нужно быть готовыми ко всем сценариям".

Какие намерения у США относительно острова?