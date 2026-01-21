Через загрозу нападу США прем'єр Гренландії закликає населення готуватися і запастися їжею

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що населення острова та його влада у будь-якому разі повинні почати готуватися до можливого військового вторгнення Сполучених Штатів.

Зокрема, він закликав населення запастися їжею. Про це повідомляє Bloomberg.

Дивіться також Гренландія – ключ до Арктики: чи готовий Трамп дійсно розколоти НАТО та воювати з Данією

Про що заявив Нільсен?

За словами гренландського прем'єра, застосування військової сили з боку США щодо острова навряд чи можливе, але "поки що це не виключено", тому, на його думку, потрібно бути "готовими" до будь-яких сценаріїв.

Єнс-Фредерік Нільсен повідомив, що уряд створить робочу групу у складі представників усіх відповідних місцевих органів влади, щоб допомогти населенню підготуватися до будь-яких збоїв у повсякденному житті.

Уряд працює над поширенням нових рекомендацій серед населення, зокрема рекомендації мати вдома запас їжі на п'ять днів,

– ідеться у статті.

За даними Bloomberg, колишній прем'єр, а наразі чинний міністр фінансів Гренландії, Муте Буруп Егеде також заявив, що наразі острів перебуває під "великим тиском", і "потрібно бути готовими до всіх сценаріїв".

Які наміри у США щодо острова?