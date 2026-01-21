Укр Рус
Через загрозу нападу США прем'єр Гренландії закликає населення готуватися і запастися їжею
21 січня, 11:29
Через загрозу нападу США прем'єр Гренландії закликає населення готуватися і запастися їжею

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен закликав населення запастися їжею у зв'язку з загрозою можливого вторгнення
  • Уряд створить робочу групу для підготовки населення до можливих збоїв у повсякденному житті, а також поширює рекомендації.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що населення острова та його влада у будь-якому разі повинні почати готуватися до можливого військового вторгнення Сполучених Штатів.

Зокрема, він закликав населення запастися їжею. Про це повідомляє Bloomberg.

Про що заявив Нільсен?

За словами гренландського прем'єра, застосування військової сили з боку США щодо острова навряд чи можливе, але "поки що це не виключено", тому, на його думку, потрібно бути "готовими" до будь-яких сценаріїв.

Єнс-Фредерік Нільсен повідомив, що уряд створить робочу групу у складі представників усіх відповідних місцевих органів влади, щоб допомогти населенню підготуватися до будь-яких збоїв у повсякденному житті.

Уряд працює над поширенням нових рекомендацій серед населення, зокрема рекомендації мати вдома запас їжі на п'ять днів, 
– ідеться у статті.

За даними Bloomberg, колишній прем'єр, а наразі чинний міністр фінансів Гренландії, Муте Буруп Егеде також заявив, що наразі острів перебуває під "великим тиском", і "потрібно бути готовими до всіх сценаріїв".

Які наміри у США щодо острова?

  • Нагадаємо, на початку січня президент Дональд Трамп заявив, що Гренландія має важливе значення для нацбезпеки Сполучених Штатів, бо біля острова розміщено багато російських та китайських кораблів.

  • Незадовго після цього Єнс-Фредерік Нільсен відкинув варіант приєднання до Сполучених Штатів. За словами політика, острів воліє бути в союзі з Данією, поки відклавши плани про свою незалежність.

  • Згодом Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія попередили про небезпеку погроз і заявили про готовність до діалогу, заснованого на принципах суверенітету.