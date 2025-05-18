США могут принять законопроект о жестоких санкциях против России: Рубио назвал условие

Сенат США может продвигать законопроект о санкциях против России, если в мирных переговорах не будет прогресса. Представители Соединенных Штатов уведомили об этом Россию.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Государственного секретаря США Марко Рубио.

Смотрите также "Пришло время закончить эту войну", – Рубио о своем разговоре с Лавровым

Марко Рубио рассказал, может ли США ввести санкции против России

Уже в течение шести-семи недель США предупреждают Россию о том, что Сенат может принять законопроект о серьезных санкциях против нее, которые предусмотрены законопроектом Линдси Грэма. Его могут поддержать около 80 сенаторов, если переговоры не дадут результатов.

"Это не наша инициатива, а дело Конгресса, и мы уже предупредили россиян", – заявил госсекретарь США.

Рубио добавил, что настоящим прогрессом в переговорах будет, если обе стороны назовут реалистичные и конструктивные предложения. С такими условиями США будут готовы в дальнейшем вести сотрудничество для достижения мира.

Если же требования будут нереальные, мы будем по-другому оценивать ситуацию,

– прокомментировал госсекретарь США.

Чиновник добавил, что Сенат США в конце концов примет решение по законопроекту о санкциях. Однако время на размышления еще есть.