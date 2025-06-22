Трамп заявил о готовности снова атаковать Иран: в каком случае это произойдет

Американский президент Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты могут нанести новые удары по другим целям в Иране, если Тегеран не согласится на мир.

Соответствующее заявление он сделал вечером в субботу, 21 июня, во время обращения к нации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом в соцсети Х.

Смотрите также Tomahawk, В-2 и противобункерные бомбы: стало известно, чем США били по ядерным объектам Ирана

США могут снова атаковать Иран

После американского удара по ключевым иранским ядерным объектам Дональд Трамп предупредил Тегеран о дополнительных потенциальных последствиях для Ирана, если тот не захочет пойти навстречу и установить мир.

Будет или мир, или трагедия для Ирана, гораздо большая, чем та, которую мы наблюдали в течение последних восьми дней. Помните, что осталось еще много целей. Сегодняшняя была самой сложной из всех и, возможно, самой смертоносной. Но если мир не наступит быстро, мы будем преследовать другие цели с точностью, скоростью и мастерством,

– заявил президент США.

К слову, ранее он рассказал об успешной атаке на ядерные объекты в Иране. По его словам, американские самолеты поразили три объекта, в частности Натанз, Исфахан и Фордо. На последний сбросили "полное количество бомб".

Впоследствии он уточнил, что удары были военным успехом, ключевые объекты обогащения урана в Иране полностью уничтожены. Также Трамп сообщил, что США и Израиль сотрудничали во время атаки на Иран.