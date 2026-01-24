США готовят госпереворот в одной из стран до конца 2026 года, – WSJ
- Администрация Дональда Трампа планирует сменить режим на Кубе.
- США не планируют военную операцию и рассматривают возможность "переманить" кого-то из кубинского правительства на свою сторону.
Администрация Дональда Трампа планирует до конца года попытаться изменить режим в одной из стран в Латинской Америке. Американские власти ищут чиновников в тамошнем правительстве, которые были бы готовы сотрудничать с Вашингтоном.
Президент США хочет свергнуть режим на Кубе, пишет The Wall Street Journal.
Какие планы у Трампа на Кубу?
В Белом доме считают, что кубинская экономика находится на грани коллапса, а правительство, управляющее страной почти семьдесят лет, стало особенно уязвимым после потери поддержки со стороны Венесуэлы.
Впрочем, конкретного плана свержения режима пока нет. Вашингтон опирается на пример Венесуэлы, где захват власти произошел с участием представителя из окружения диктатора Мадуро.
Американские чиновники не планируют открытую военную операцию против Кубы, но отмечают непростой экономической ситуации на острове: нехватка продуктов, лекарств и отключение электроэнергии.
Кубинская экономика традиционно зависела от венесуэльской нефти, и США рассматривают возможность ограничить ее поставки, что может вызвать серьезные проблемы для страны.
Часть американских чиновников надеется заключать соглашения с кубинскими чиновниками, а не действовать силой.
Однако многие союзники Трампа ожидают, что это может привести к концу коммунистического правления на Кубе, хотя риск экономического и гуманитарного кризиса остается.
Бывший представитель администрации Обамы Рикардо Суньига отмечает, что кубинское правительство крепче венесуэльского, и найти желающих сотрудничать с США будет очень сложно.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ заявил, что его страна не поддастся давлению или запугиванию и не согласится на любую капитуляцию.
Что задумал Трамп против стран Латинской Америки?
- Ночью 3 января США осуществили молниеносную операцию против Венесуэлы. Они нанесли удары по военным объектам в стране и похитили президента-диктатора Николаса Мадуро. Впрочем, вместо того, чтобы способствовать приходу к власти демократической оппозиции, Вашингтон пошел на сотрудничество с уже существующим правительством.
- После успеха в Венесуэле Дональд Трамп начал намекать на возможное вмешательство США в другие страны. В частности, он заявил, что с Мексикой "надо что-то делать". Мол, страной управляют наркокартели. Также политик пригрозил Колумбии и Кубе.
- В частности, Трамп призвал Гавану заключить соглашение с Соединенными Штатами, предупредив, что остров больше не получит нефть и финансовую помощь от Венесуэлы. Американский лидер даже пошутил о возможности назначить госсекретаря Марко Рубио президентом Кубы и опубликовал сгенерированное ИИ изображение, на котором курит кубинскую сигару. В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель отметил, что США не имеют морального права поучать страну. Он подчеркнул, что Куба – независимое и суверенное государство, которое выбирает собственную политическую модель. Диас-Канель заявил, что остров на протяжении 66 лет страдает из-за американских действий и не собирается поддаваться давлению, добавляя, что Куба готова защищать свою Родину до последней капли крови.
- Как пояснил заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков, США вряд ли пойдут на конфликт с Канадой или Данией, а вот Куба может стать легкой целью из-за слабой поддержки власти населением и геополитической ситуации в регионе. Бронжуков отметил, что на Кубе США могли бы быстро действовать, а российская и китайская поддержка почти отсутствует, поэтому остров кажется "лакомым куском" для американской администрации.