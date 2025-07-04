Трамп может возобновить поставки ракет Patriot после разговора с Зеленским, – Reuters

Президент США Дональд Трамп после недавнего телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским может изменить решение США относительно приостановления помощи Киеву.

Прежде всего это касается возможности поставки Украине систем Patriot, которые необходимы для защиты от российских обстрелов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

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Трамп может возобновить поставки

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил вопросы противовоздушной обороны в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом в пятницу, 4 июля.

Reuters пишет, что он согласился работать над повышением способности Киева "защищать небо" в условиях эскалации российских атак. Также обсудили совместное оборонное производство, закупки и инвестиции.

По данным агентства, Украина попросила Вашингтон продать ей больше ракет и систем Patriot, особенно на фоне усиления российских авиаударов по украинским городам и продвижения российских сил на поле боя.

Собеседник издания, ознакомлен с ходом диалога, сказал, что США оптимистично настроены по восстановлению поставок ракет Patriot после, как сказали в США, "хорошего" разговора между президентами.

К слову, Axios, ссылаясь на источники, сообщало, что президент США сказал украинскому лидеру, что хочет помочь с противовоздушной обороной, и что он проверит, какую военную помощь приостановили.

К слову, также Дональд Трамп имел серию звонков с рядом лидеров. Он провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Основной темой стало усиление противовоздушной обороны Украины.