Судьба ЕС и НАТО решится в ближайшие месяцы: чего ждать Украине

Старая архитектура мировой безопасности не работает. Это мы видим на примере Красного Креста, ОБСЕ, Совета безопасности ООН, которые попали в полную зависимость от России и ее права вето.

Об этом 24 Каналу рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар, добавив, что такие институты как НАТО и ЕС также нуждаются в изменениях. Вопрос в том, нужно ли их модернизировать, или все-таки полностью отказаться от них, как говорит Дональд Трамп.

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Как могут измениться мировые Альянсы

"Что будет дальше с ЕС и НАТО будет решаться в ближайшие месяцы. Возможно, определенные институты претерпят большие изменения. Например, Евросоюзу надо больше интегрироваться, двигаясь к единому управлению, сильной обороны", – подчеркнул Валерий Пекар.

В таком случае некоторым странам придется выйти из ЕС или согласиться с решением большинства. Говорится в частности о венгерском премьере Викторе Орбане.

Что касается НАТО, то пока непонятно, какой будет способность Альянса, если США захотят отказаться от своих обязательств. В Конгрессе уже есть законопроект о том, чтобы Америка вышла из многих международных организаций.

Позиция Украины должна заключаться в том, что мир, где есть правила, порядок и договоренности, является значительно лучшим, чем тот, в котором сильные доминируют над слабыми. Такое распределение выгодно и для США, ведь богатство Америки основывается на том, что доллар является мировой резервной валютой,

– подчеркнул Валерий Пекарь.

Понятно, что Украина всегда будет искать себе союзников прежде всего в Европе. Именно такой курс мы выбрали еще 11 лет назад по итогам Революции Достоинства и всех политических процессов, которые происходили впоследствии.