Угрозы США о выходе из переговоров стоит воспринимать серьезно, – экс-советник Трампа

Экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что угрозы американских чиновников о выходе из переговоров по завершению войны в Украине надо воспринимать серьезно. Он отметил, что они являются признаком разочарования в Белом доме.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Как следует понимать угрозы США о выходе из переговоров

Болтон отмечает, что заявления высокопоставленных чиновников США о возможном выходе из переговорного процесса по Украине следует воспринимать серьезно.

Я думаю, что это свидетельствует о разочаровании из-за того, что это оказалось сложнее решить, чем они ожидали. Я не знаю, или они удивляются, но по крайней мере, их это раздражает,

– заявил Болтон.

В то же время, по его мнению, перемирие между Украиной и Россией не является положительным для Киева.

"Это играет на руку России. Я считаю, что это опасная позиция для Украины, потому что если Трамп отзовет американскую военную поддержку, что является реальной возможностью, то Украина должна рассчитывать на то, что европейцы компенсируют разницу. И хотя наши друзья в Европе хорошо упражняются в риторике, они не всегда искусны в исполнении", – отметил он.

Кроме того, Болтон считает, что в администрации Трампа война России против Украины не рассматривается, как приоритетная.

Трамп чувствует, что у него есть другие вещи, о которых стоит беспокоиться, что он, несомненно, уже приложил много усилий, пытаясь заставить прекращение огня сработать. И, очевидно, не удалось,

– говорит Болтон.

Почему Рубио мог отменить свой визит в Лондон

Болтон считает, что госсекретарь США Марко Рубио мог отменить свой визит в Лондон 23 апреля потому, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проводит прямые переговоры с Россией.

Рубио собирался поговорить со своими коллегами, министрами иностранных дел. Но мы также знаем, что, возможно, в четверг, возможно, в пятницу Стив Уиткофф поедет в Москву, чтобы встретиться с Путиным. Если бы я был на месте Марко Рубио, думаю, я бы также отменил визит в Лондон и сказал: смотрите, если Виткофф этим руководит, пусть Виткофф этим и занимается,

– заявил Болтон.

Экс-советник Трампа также добавил, что, по его мнению, Виткофф подвергся манипуляциям Владимира Путина во время предыдущих встреч. Поэтому он выразил опасения относительно того, не произойдет ли это снова во время будущих переговоров.