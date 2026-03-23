Уже перебрасывают силы: США обсуждают возможность захвата острова Харг

Высокопоставленные чиновники США сообщили своим коллегам в Израиле и других странах, что, вероятно, у Вашингтона не останется другого выбора, кроме как начать наземную военную операцию для захвата иранского острова Харг.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Какую операцию планируют США?

Остров Харг, расположен в Персидском заливе, является ключевым хабом для экспорта иранской нефти – около 90% сырой нефти оттуда поставляется в Китай. В последние дни в администрации США обсуждают возможность захвата острова, чтобы заставить Иран прекратить блокирование судоходства в Ормузском проливе.

Один из американских чиновников подтвердил изданию, что "американские вооруженные силы ускорили развертывание тысяч морских пехотинцев и военно-морского персонала на Ближнем Востоке".

Речь идет в частности о группе боевой готовности USS Boxer ВМС США, в которую входят десантный корабль, выполняющий функции легкого авианосца, а также десантные транспортные корабли USS Portland и USS Comstock. На этих трех кораблях находится примерно 4 500 морских пехотинцев и дополнительный боевой персонал.

Около полутора недель назад США уже нанесли удары по военным целям на острове Харг. После этого Дональд Трамп заявил в соцсетях, что все военные объекты на острове были уничтожены.

В то же время президент США отметил, что тогда решил не уничтожать всю нефтяную инфраструктуру острова, но предупредил: если Иран и в дальнейшем будет блокировать движение в Ормузском проливе, он пересмотрит это решение.

