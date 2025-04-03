Команда Волца по нацбезопасности обсуждала секретные данные в по меньшей мере 20 чатах в Signal, – СМИ

Команда советника по национальной безопасности Майка Волца регулярно создает чаты в мессенджере Signal. Там она обсуждает координацию действий по вопросам Украины, Китая, Газы, политики на Ближнем Востоке, Африки и Европы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico. По словам нескольких человек, их лично добавили в по меньшей мере 20 чатов в Signal.

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В чатах Signal обсуждали конфиденциальную информацию

Так, два человека утверждают, что были или имеют прямые сведения о по крайней мере 20 таких чатов. Еще двое добавили, что видели случаи обсуждения конфиденциальной информации там.

Это более широкое использование программы, чем сообщалось ранее, и проливает новый свет на то, как часто команда национальной безопасности администрации Трампа полагается на Signal, общедоступное приложение для обмена сообщениями для выполнения своей работы,

– отмечает Politico.

Один из собеседников издания говорит, что Майк Волц построил весь процесс коммуникации Совета нацбезопасности в Signal.

Один из участников рассказал, что это было обычным явлением проводить чаты на любую тему национальной безопасности. Часто там были члены правительства США и другие высокопоставленные чиновники.

Отмечается, что такие действия нарушают положения по защите конфиденциальной информации о национальной безопасности от врагов и федеральные законы о хранении документов, если чаты автоматически удаляются.

Signal использовался и во времена Байдена

Signal в США разрешен на правительственных устройствах, и некоторые агентства автоматически устанавливают его на устройства своих сотрудников.

Говорят, что этот мессенджер использовался не только в администрации Трампа, но и его предшественника Байдена.

"Это один из утвержденных методов коммуникации, но не основной и даже не второстепенный. Это один из многих разрешенных методов для несекретных материалов при условии, что пользователь обеспечивает сохранность записей. Любое обвинение в использовании для обмена секретной информацией на 100% не соответствует действительности", – сказал представитель Совета нацбезопасности Брайан Хьюз.

Напомним, что недавно в США произошел скандал с утечкой секретной информации из чата в Signal.

Журналист Джеффри Голдберг заявил, что случайно попал в секретный чат администрации Трампа. Он говорит, что получил приглашение на присоединение от пользователя, по имени Майк Волц.

Журналист стал свидетелем, как американские чиновники обсуждали планы военных ударов и последовательность атак авиаударов США в Йемене.

Эксперты и чиновники заявили, что детали из чата были засекречены. Но Белый дом всячески пытался преуменьшить чувствительность этой информации.