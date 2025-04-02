Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Washington Post. Свои данные издание получило на основе документов и интервью с тремя официальными лицами США.

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Как Волц использовал Gmail для правительственных дел

Согласно электронным письмам, которые просмотрели журналисты, Майк Волц использовал коммерческую службу электронной почты Gmail для высокотехничных разговоров с коллегами из других правительственных учреждений. Эти разговоры касались важных военных позиций и мощных систем вооружения.

В то время как чиновник Совета национальной безопасности использовал свою учетную запись Gmail, его межведомственные коллеги использовали государственные учетные записи, о чем свидетельствуют заголовки электронной переписки.

Волц получил менее конфиденциальную, но потенциально пригодную для использования информацию, такую как его расписание и другие рабочие документы, о чем сообщили американские чиновники на условиях анонимности. Они отметили, что советник Трампа иногда копировал и вставлял данные из своего расписания в Signal, чтобы координировать встречи и обсуждения.

Эксперты говорят, что использование личной электронной почты, даже для несекретных материалов, является рискованным, учитывая высокую ценность, которую иностранные разведывательные службы придают общению и расписанию высших чиновников, таких как советник по национальной безопасности.

Что говорят у Волца о данных журналистов

Представитель Совета национальной безопасности США (NSC) Брайан Хьюз сказал, что он не видел никаких доказательств того, что Майк Волц использовал свою личную электронную почту так, как об этом говорят журналисты. Он также сказал, что в тех случаях, когда "старые контакты" присылают ему материалы, связанные с работой, он обязательно отправляет копию на свою государственную электронную почту.

Когда представителя спросили о сотруднике из офиса Волца, который обсуждал деликатные военные вопросы через Gmail, Хьюз сказал, что сотрудники NSC имеют указания по использованию "только безопасных платформ для секретной информации".

По данным журналистов, советник Трампа также создал и разместил другие чаты с членами Кабинета министров на деликатные темы в Signal, в частности о Сомали и войне России в Украине, сказал высокопоставленный чиновник администрации Трампа. О существовании этих групп в воскресенье впервые сообщила The Wall Street Journal.

Хьюз сказал, что Signal является "одобренным приложением и в некоторых случаях автоматически добавляется к государственным устройствам". Он признал, что его нельзя использовать для секретных материалов, и настаивал, что Волц никогда не использовал его таким образом.

Что говорят эксперты об использовании Gmail для работы советником Трампа

Эксперты по безопасности данных выразили обеспокоенность тем, что работники Совета национальной безопасности США неохотно используют правительственный набор защищенных зашифрованных систем для рабочей связи, таких как JWICS, Объединенная всемирная разведывательная система связи.

Однако наибольшее беспокойство вызывает использование личной электронной почты, которая, как известно, является восприимчивой к взлому, фишинга и других типов цифрового компрометирования.

Если вы не используете GPG (свободное программное обеспечение для шифрования информации – 24 Канал), то электронная почта не имеет сквозного шифрования, и содержимое сообщения можно перехватить и прочитать во многих точках, в частности на серверах электронной почты Google,

– сказала Ева Гальперин, директор по кибербезопасности Electronic Frontier Foundation.

Эксперты по национальной безопасности выразили обеспокоенность из-за опровержения администрацией того, что утечка чата Signal содержал секретную информацию.

В то же время когда журналисты спросили представителя Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза о том, как советник Трампа использует Gmail для обработки очень деликатных тем, чиновник сказал, что "глупо просить прокомментировать электронное письмо, которое вы отказываетесь предоставить мне для рассмотрения". Однако издание взяло электронные письма у источников при условии, что не будет раскрывать эти материалы полностью.