Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Washington Post. Свої дані видання отримало на основі документів та інтерв'ю з трьома офіційними особами США.

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Як Волц використовував Gmail для урядових справ

Відповідно до електронних листів, які переглянули журналісти, Майк Волц використовував комерційну службу електронної пошти Gmail для високотехнічних розмов з колегами з інших урядових установ. Ці розмови стосувалися важливих військових позицій і потужних систем озброєння.

У той час як чиновник Ради національної безпеки використовував свій обліковий запис Gmail, його міжвідомчі колеги використовували державні облікові записи, про що свідчать заголовки електронного листування.

Волц отримав менш конфіденційну, але потенційно придатну для використання інформацію, таку як його розклад та інші робочі документи, про що повідомили американські чиновники на умовах анонімності. Вони наголосили, що радник Трампа іноді копіював і вставляв дані зі свого розкладу в Signal, щоб координувати зустрічі та обговорення.

Експерти кажуть, що використання особистої електронної пошти, навіть для несекретних матеріалів, є ризикованим, враховуючи високу цінність, яку іноземні розвідувальні служби надають спілкуванню та розкладу вищих урядовців, таких як радник з національної безпеки.

Що кажуть у Волца про дані журналістів

Речник Ради національної безпеки США (NSC) Браян Хьюз сказав, що він не бачив жодних доказів того, що Майк Волц використовував свою особисту електронну пошту так, як про це говорять журналісти. Він також сказав, що в тих випадках, коли "старі контакти" надсилають йому матеріали, пов'язані з роботою, він обов'язково надсилає копію на свою державну електронну пошту.

Коли речника запитали про співробітника з офісу Волца, який обговорював делікатні військові питання через Gmail, Хьюз сказав, що співробітники NSC мають вказівки щодо використання "лише безпечних платформ для секретної інформації".

За даними журналістів, радник Трампа також створив і розмістив інші чати з членами Кабінету міністрів на делікатні теми в Signal, зокрема про Сомалі та війну Росії в Україні, сказав високопоставлений чиновник адміністрації Трампа. Про існування цих груп у неділю вперше повідомила The Wall Street Journal.

Хьюз сказав, що Signal є "схваленим застосунком і в деяких випадках автоматично додається до державних пристроїв". Він визнав, що його не можна використовувати для секретних матеріалів, і наполягав, що Волц ніколи не використовував його таким чином.

Що кажуть експерти про використання Gmail для роботи радником Трампа

Експерти з безпеки даних висловили занепокоєння тим, що працівники Ради національної безпеки США не охоче використовують урядовий набір захищених зашифрованих систем для робочого зв'язку, таких як JWICS, Об'єднана всесвітня розвідувальна система зв'язку.

Однак найбільше занепокоєння викликає використання особистої електронної пошти, яка, як відомо, є сприйнятливою до злому, фішингу та інших типів цифрового компрометування.

Якщо ви не використовуєте GPG (вільне програмне забезпечення для шифрування інформації – 24 Канал), то електронна пошта не має наскрізного шифрування, і вміст повідомлення можна перехопити та прочитати в багатьох точках, зокрема на серверах електронної пошти Google,

– сказала Єва Гальперін, директор із кібербезпеки Electronic Frontier Foundation.

Експерти з національної безпеки висловили занепокоєння через спростування адміністрацією того, що витік чату Signal містив секретну інформацію.

Водночас коли журналісти запитали речника Ради національної безпеки США Браяна Хьюза про те, як радник Трампа використовує Gmail для обробки дуже делікатних тем, посадовець сказав, що "нерозумно просити прокоментувати електронний лист, який ви відмовляєтеся надати мені для розгляду". Однак видання взяло електронні листи у джерел за умови, що не буде розкривати ці матеріали повністю.