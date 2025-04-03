Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico. За словами кількох людей, їх особисто додали до щонайменше 20 чатів в Signal.

Дивіться також Волц потрапив у новий скандал: він використовував Gmail для урядового зв'язку, – WP

У чатах Signal обговорювали конфіденційну інформацію

Так, двоє людей стверджують, що були або мають прямі відомості про принаймні 20 таких чатів. Ще двоє додали, що бачили випадки обговорення конфіденційної інформації там.

Це ширше використання програми, ніж повідомлялося раніше, і проливає нове світло на те, як часто команда національної безпеки адміністрації Трампа покладається на Signal, загальнодоступний додаток для обміну повідомленнями для виконання своєї роботи,

– зауважує Politico.

Один зі співрозмовників видання каже, що Майк Волц побудував увесь процес комунікації Ради нацбезпеки у Signal.

Один із учасників розповів, що це було звичайним явищем проводити чати на будь-яку тему національної безпеки. Часто там були члени уряду США та інші високопосадовці.

Зауважується, що такі дії порушують положення щодо захисту конфіденційної інформації про національну безпеку від ворогів і федеральні закони про зберігання документів, якщо чати автоматично видаляються.

Signal використовувався й за часів Байдена

Signal у США дозволений на урядових пристроях, і деякі агентства автоматично встановлюють його на пристрої своїх співробітників.

Кажуть, що цей месенджер використовувався не лише в адміністрації Трампа, але і його попередника Байдена.

"Це один із затверджених методів комунікації, але не основний і навіть не другорядний. Це один із багатьох дозволених методів для несекретних матеріалів за умови, що користувач забезпечує збереження записів. Будь-яке звинувачення у використанні для обміну секретною інформацією на 100% не відповідає дійсності", – сказав речник Ради нацбезпеки Браян Г'юз.

Нагадаємо, що нещодавно у США стався скандал із витоком секретної інформації із чату в Signal.

Журналіст Джеффрі Голдберг заявив, що випадково потрапив у секретний чат адміністрації Трампа. Він каже, що отримав запрошення на приєднання від користувача, на ім'я Майк Волц.

Журналіст став свідком, як американські посадовці обговорювали плани військових ударів і послідовність атак авіаударів США у Ємені.

Експерти і посадовці заявили, що деталі із чату були засекреченими. Але Білий дім усіляко намагався применшити чутливість цієї інформації.