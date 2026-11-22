Министр обороны США Пит Хегсет издал засекреченную директиву, предусматривающую ограничение отдельных форм военного взаимодействия с Канадой. В то же время ключевые направления сотрудничества, в частности в рамках НАТО, NORAD и обмен оборонной разведкой, остаются без изменений.

Об этом сообщает The Washington Post.

Что предусматривает секретный меморандум Пита Хэгсета?

По информации американских чиновников, директива касается отдельных форматов взаимодействия между военными ведомствами США и Канады. В частности, ограничения могут затрагивать неформальные контакты – участие в конференциях, академических мероприятиях и других встречах, для которых теперь может потребоваться дополнительное согласование.

Сенатор-республиканец Майк Раундс, который говорил о документе на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе 21 ноября, отметил, что меморандум в основном ограничивает именно неформальное взаимодействие военных, а официальное сотрудничество фактически не меняется.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что американское оборонное ведомство пересматривает взаимодействие с Канадой, чтобы оно соответствовало оборонным интересам США и способствовало укреплению безопасности Северной Америки.

В то же время директива, по сообщениям американских чиновников, не предусматривает ограничений в отношении: сотрудничества в рамках НАТО, деятельности Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), обмена оборонными разведданными.

Как в Канаде отреагировали на ограничения США?

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что не видел засекреченного меморандума и узнал о нем из сообщений в СМИ. В то же время он заверил, что военное сотрудничество между странами продолжается в обычном режиме.

По словам Макгинти, американские и канадские военные по-прежнему тесно взаимодействуют в вопросах обороны Северной Америки, в частности в сфере противоракетной обороны и реагирования на угрозы в воздушном пространстве.

Почему Вашингтон пересматривает военные отношения с Канадой?

Сообщение о директиве появилось на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Оттавой. Ранее глава Пентагона во время переговоров союзников уже вы публично критиковал в европейских партнеров и Канаду из-за недостаточных расходов на оборону.

По данным американских чиновников, новые ограничения могут быть частью стремления Вашингтона побудить Канаду увеличить финансирование обороны. В то же время сенатор Майк Раундс предположил, что практическое влияние меморандума на официальное военное сотрудничество будет незначительным.