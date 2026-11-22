Про це повідомляє The Washington Post.

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Що передбачає секретний меморандум Піта Гегсета?

За інформацією американських посадовців, директива стосується окремих форматів взаємодії між військовими відомствами США та Канади. Зокрема, обмеження можуть зачіпати неформальні контакти – участь у конференціях, академічних заходах та інших зустрічах, для яких тепер може знадобитися додаткове погодження.

Сенатор-республіканець Майк Раундс, який говорив про документ на безпековому форумі в Галіфаксі 21 листопада, зазначив, що меморандум переважно обмежує саме неформальну взаємодію військових, а офіційна співпраця фактично не змінюється.

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що американське оборонне відомство переглядає взаємодію з Канадою, щоб вона відповідала оборонним інтересам США та сприяла зміцненню безпеки Північної Америки.

Водночас директива, за повідомленнями американських посадовців, не передбачає обмежень щодо: співпраці в межах НАТО, діяльності Об'єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), обміну оборонними розвідданими.

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Як у Канаді відреагували на обмеження США?

Міністр оборони Канади Девід Макгінті заявив, що не бачив засекреченого меморандуму та дізнався про нього з повідомлень у медіа. Водночас він запевнив, що військова співпраця між країнами продовжується у звичайному режимі.

За словами Макгінті, американські та канадські військові й надалі тісно взаємодіють у питаннях оборони Північної Америки, зокрема у сфері протиракетної оборони та реагування на загрози в повітряному просторі.

Чому Вашингтон переглядає військові відносини з Канадою?

Повідомлення про директиву з'явилося на тлі загострення відносин між Вашингтоном та Оттавою. Раніше глава Пентагону під час переговорів союзників уже публічно критикував європейських партнерів і Канаду через недостатні витрати на оборону.

За даними американських посадовців, нові обмеження можуть бути частиною прагнення Вашингтона спонукати Канаду збільшити фінансування оборони. Водночас сенатор Майк Раундс припустив, що практичний вплив меморандуму на офіційну військову співпрацю буде незначним.