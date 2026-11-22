Об этом сообщает The Washington Post.

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Что предусматривает секретный меморандум Пита Хэгсета?

По информации американских чиновников, директива касается отдельных форматов взаимодействия между военными ведомствами США и Канады. В частности, ограничения могут затрагивать неформальные контакты – участие в конференциях, академических мероприятиях и других встречах, для которых теперь может потребоваться дополнительное согласование.

Сенатор-республиканец Майк Раундс, который говорил о документе на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе 21 ноября, отметил, что меморандум в основном ограничивает именно неформальное взаимодействие военных, а официальное сотрудничество фактически не меняется.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что американское оборонное ведомство пересматривает взаимодействие с Канадой, чтобы оно соответствовало оборонным интересам США и способствовало укреплению безопасности Северной Америки.

В то же время директива, по сообщениям американских чиновников, не предусматривает ограничений в отношении: сотрудничества в рамках НАТО, деятельности Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), обмена оборонными разведданными.

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Как в Канаде отреагировали на ограничения США?

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что не видел засекреченного меморандума и узнал о нем из сообщений в СМИ. В то же время он заверил, что военное сотрудничество между странами продолжается в обычном режиме.

По словам Макгинти, американские и канадские военные по-прежнему тесно взаимодействуют в вопросах обороны Северной Америки, в частности в сфере противоракетной обороны и реагирования на угрозы в воздушном пространстве.

Почему Вашингтон пересматривает военные отношения с Канадой?

Сообщение о директиве появилось на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Оттавой. Ранее глава Пентагона во время переговоров союзников уже вы публично критиковал в европейских партнеров и Канаду из-за недостаточных расходов на оборону.

По данным американских чиновников, новые ограничения могут быть частью стремления Вашингтона побудить Канаду увеличить финансирование обороны. В то же время сенатор Майк Раундс предположил, что практическое влияние меморандума на официальное военное сотрудничество будет незначительным.