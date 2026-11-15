В НАТО сокращают количество саммитов из-за разногласий по поводу Украины и оборонных расходов, – AP

Об изменении планов сообщило агентство AP. Премьер-министр Албании Эди Рама подтвердил, что союзники пока не пришли к соглашению относительно даты следующего саммита, поэтому в 2027 году он не состоится.

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Что известно о сокращении встреч

Если встречу лидеров Альянса все же решат запланировать на 2028 год, она состоится в Тиране. Однако сокращение контактов коснулось не только глав государств и правительств. Обычно министры обороны собираются в октябре, но в прошлом месяце переговоры не состоялись. Более того, они не запланированы и на октябрь 2027 года.

Кроме того, министры иностранных дел стран Альянса в следующем году проведут лишь одну встречу вместо двух. В НАТО такую оптимизацию назвали "пакетом реорганизации".

Ситуация осложняется и поведением представителей Вашингтона. Министр обороны США Пит Хегсет и государственный секретарь Марко Рубио неоднократно пропускали заседания или досрочно покидали переговоры. В частности, министр обороны США использовал встречи с коллегами, чтобы публично критиковать европейских партнеров и Канаду.

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Позиция руководства НАТО и расходы на безопасность

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что не видит проблемы в сокращении количества встреч. По его словам, альянс применяет гибкий подход и будет созывать лидеров тогда, когда в этом возникнет необходимость.

Отмечается, что еще десять лет назад саммиты НАТО проводились раз в два года, потому что каждое такое мероприятие требует значительного финансирования и длительной подготовки.

Например, подготовка саммита в Гааге в 2025 году длилась год и обошлась Нидерландам примерно в 100 миллионов долларов. Масштабные меры безопасности и прием делегаций из 32 стран блока и государств-партнеров требуют значительных ресурсов. В то же время генсек убежден, что такие расходы полностью оправдывают себя.

Ранее стало известно, что США изменили планы по сокращению войск в Европе, решив вывести лишь 5 тысяч бойцов вместо ожидаемых 25 тысяч.