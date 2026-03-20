Тысячи морпехов и десантные корабли США направляются для возможной высадки в Иране, – СМИ

США перебрасывают тысячи морпехов и десантные корабли на Ближний Восток. Может продолжаться подготовка для высадки в Иране.

Об этом пишет Newsmax со ссылкой на официальные лица.

Что известно о переброске дополнительных сил США на Ближний Восток?

Издание отмечает, что американские военные ускорили развертывание морских пехотинцев для усиления своих войск, воюющих против Ирана.

По словам анонимных чиновников, раньше запланированного графика с западного побережья США перебрасывают десантную оперативную группу во главе с кораблем USS Boxer и 11-й экспедиционное подразделение морской пехоты.

Справочно. Десантная группа Boxer включает десантный корабль USS Boxer, а также десантные транспортные корабли USS Portland и USS Comstock.

Военные сократили период своего отпуска после завершения сертификации и обучения. На борту трех десантных кораблей находится 2 500 морских пехотинцев. Поэтому в целом количество военнослужащих в регионе возрастет до примерно 4 000 человек.

Суда оснащены истребителями F-35, ракетами и десантными транспортными средствами, способными запускать ракеты с кораблей для осуществления наземного нападения.

Boxer присоединится к десантному кораблю USS Tripoli, который уже отправился на Ближний Восток. Оба могут запускать ракеты Rolling Airframe и Sea Sparrow, а также нести F-35 Lightning, AV-8 Harrier, конвертоплан Osprey, а также различные вертолеты Viper, Venon, Knighthawk и Stallion.

В ближайшее время к операции также присоединится крейсер USS New Orleans, а, возможно, и десантный транспорт-док USS Rushmore, базирующийся в Японии.

К слову, новость о переброске дополнительных войск появилась на фоне предположений, что США рассматривают возможность развертывания тысяч американских военных для обеспечения безопасности Ормузского пролива и острова Харг в Иране.

