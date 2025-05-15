Представители США присоединятся к переговорам между Украиной и Россией, – Рубио

Американские представители присоединятся к переговорам между Украиной и Россией, где российская сторона будет представлена делегацией низшего уровня.

Это подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Как присоединятся США

Марко Рубио во время брифинга сообщил, что в пятницу, 16 мая, в Стамбуле он встретится с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и высокопоставленной украинской делегацией.

В то же время, по его словам, Соединенные Штаты не имеют высоких ожиданий от переговоров, и считают, что любой прорыв возможен только в случае прямого разговора между президентом Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

По его мнению, уровень команды, которую Россия отправила в составе собственной делегации, "не свидетельствует" о возможном прорыве, об этом говорил и украинский лидер Владимир Зеленский. В то же время госсекретарь надеется, что ошибается.

Кроме того, как отметил Марко Рубио, США надеются, что во время переговоров Украины и России в Стамбуле удастся договориться о прекращении огня. Американский дипломат выразил надежду, что об этом объявят уже 16 мая утром.