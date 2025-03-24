"Не волнуют крики европейцев": Вэнс заявил, что США планируют получить контроль над Гренландией

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его страна все же планирует получить контроль над Гренландией. По его словам, Трампу безразлично, что думают европейцы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Вэнса в эфире Fox News.

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США не отказались от планов по Гренландии

Джей Ди Вэнс заявил, что Дания якобы "не выполняет свою работу" по Гренландии и "не является хорошим союзником".

Если это означает, что нам нужно проявить больший территориальный интерес к Гренландии, это то, что президент Трамп собирается сделать. Поскольку его не волнует то, что кричат европейцы, он заботится, чтобы интересы американских граждан ставились на первое место,

– сказал вице-президент США.

Ранее также стало известно, что на этой неделе американская делегация осуществит официальный визит в Гренландию. Отмечается, что делегаты посетят космическую базу Питуффик – американскую военную базу на острове.

Возглавит делегацию Уша Вэнс, жена вице-президента США Джей Ди Вэнса. Вместе с ней в Гренландию поедут советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц и министр энергетики Крис Райт.