Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Вэнса в эфире Fox News.

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США не отказались от планов по Гренландии

Джей Ди Вэнс заявил, что Дания якобы "не выполняет свою работу" по Гренландии и "не является хорошим союзником".

Если это означает, что нам нужно проявить больший территориальный интерес к Гренландии, это то, что президент Трамп собирается сделать. Поскольку его не волнует то, что кричат европейцы, он заботится, чтобы интересы американских граждан ставились на первое место,

– сказал вице-президент США.

Ранее также стало известно, что на этой неделе американская делегация осуществит официальный визит в Гренландию. Отмечается, что делегаты посетят космическую базу Питуффик – американскую военную базу на острове.

Возглавит делегацию Уша Вэнс, жена вице-президента США Джей Ди Вэнса. Вместе с ней в Гренландию поедут советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт.