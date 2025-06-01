У США есть крайний срок для достижения мира в Украине, – Госдеп

Тэмми Брюс подчеркнула серьезное отношение президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио к мирному процессу по Украине. По ее словам, политики планируют принять важные решения в течение двух недель.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс в эфире Fox News.

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Что в Госдепе говорят о войне в Украине

Ведущий телеканала отметил, что сроки завершения войны Дональда Трампа в "две недели" постоянно движутся. Он поинтересовался, когда это все же наступит. Пресс-секретарь Госдепа возразила, что они "не двигаются".

Мы имеем недавнее заявление как президента, так и секретаря, которые отметили, что это не является долгосрочным делом. Это не просто стандартная рабочая процедура. Это не будет длиться месяцами или годами, когда мы имеем стандарты и ориентиры относительно того, что должно происходить,

– заявила Тэмми Брюс.

По ее словам, Трамп настроен решительно на достижение мира. По мнению Брюс, об этом свидетельствуют недавние эмоциональные заявления американского лидера в Truth Social. Тогда президент США рассказал, что недоволен Путиным.

Пресс-секретарь Госдепа отметила, что есть определенный срок для достижения мира, а Украина и Россия знают требования Соединенных Штатов. "Президент очень откровенен относительно того, что он чувствует, есть новые рамки, новые временные рамки, когда мы узнаем, или они серьезные, и они будут принимать решения в соответствии с этим", – подчеркнула Брюс.